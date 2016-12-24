بالخطأ.. أم تقتل طفلها دهساً بسيارتها في رأس الخيمة

توفي مساء أمس، طفل إماراتي، 5 سنوات، إثر تعرضه للدهس من قبل والدته أثناء خروجها بمركبتها من داخل المنزل إلى الطريق العام في إحدى المناطق السكنية برأس الخيمة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل العقيد عارف الكاز، إن غرفة العمليات تلقت الساعة السابعة والنصف من مساء أمس، بلاغاً يفيد بتعرض طفل إماراتي للدهس في منزل والده ووفاته في نفس المكان متأثرا بإصابته البليغة.

وأوضح الكاز أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ وسيارات الشرطة للمنزل وتبين أن والدة الطفل كانت بصدد الخروج من المنزل وأثناء قيادتها للمركبة من المدخل الرئيسي للمنزل، قامت بدهس الطفل من دون أن تشعر بوجوده.

وأضاف أن الأم قامت على الفور بنقله إلى المستسشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة فور وقوع الحادث.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لاستلام ملف القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتابع أن حوادث دهس الأطفال من قبل ذويهم داخل منازلهم قليلة وهي حوادث فردية، لا ترتقي لتكون ظاهرة.

وطالب الكاز جميع الأسر بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الخروج من المنزل والتأكد بوجود أطفالهم داخل المنزل بعيدًا عن أماكن المركبات، والحرص على استخدام وسائل السلامة الموجودة في المركبات من كاميرات الرجوع للخلف، واستشعارات الوقوف (الحساسات) لحماية الأطفال، وقيادة المركبة ببطئ في المواقف الداخلية للمنازل والنظر عبر المرايا الجانبية والخلفية والمنطقة المحيطة بالمركبة وفتح النوافذ الجانبية لرؤية المكان بكل واضح لسماع أي صوت للأطفال في حال وجودهم في الخارج.