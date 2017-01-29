بالصور.. أكثر من 80 شابًّا يشاركون في تنظيف شواطئ الطرفة بصبيا

بتنسيق مجلس شباب ساحل الجعافرة ومشاركة بلدية قوز الجعافرة

شارك أكثر من 80 متطوعًا من شباب ساحل الجعافرة صباح السبت في الحملة التطوعية التي أطلقها موسى حيدر النعمي، ونسق لها مجلس شباب ساحل الجعافرة، بالتعاون مع بلدية قوز الجعافرة؛ وذلك لتنظيف شاطئ الطرفة.

وانطلقت الحملة الميدانية لتنظيف شواطئ الطرفة بقوز الجعافرة بمشاركة أكثر من 80 شابًّا، يتقدمهم شيخ الشباب الشيخ محمد علي سلطان، ورئيس جمعية البر الخيرية يحيى إدريس صديق، ومحمد يحيى موسى جعفري.

وبدأت الحملة بسواعد الفرق التطوعية، يتقدمهم فريق (مبادرون) من قرية العرضة، وفريق سواعد الخير من العالية، وطلاب مدرسة قوز الجعافرة المتوسطة بقيادة وكيل المدرسة إبراهيم عثاثي والمعلم يحيى صديق. وشارك عدد من الشباب من قرى أبو الطيور وعوانة والصنيف والحجرين.

كما شارك عدد من شباب مدينة صبيا، وشاركت بلدية قوز الجعافرة بجميع فِرق النظافة؛ إذ حضر مدير العلاقات العامة بالبلدية يحيى معافا، وعضو المجلس البلدي الأستاذ محمد ملهوي جعفري، ومسؤول النظافة إبراهيم غصاب. وقد لقيت الحملة

من جهة أخرى، قدّم رئيس مجلس شباب ساحل الجعافرة يحيى محسن باشا جزيل الشكر والتقدير لرئيس مركز قوز الجعافرة نزار معدي التركي على دعمه ووقوفه مع الشباب في كل برامجهم، ومن ضمنها الحملة التي نُفذت صباح أمس. وكذلك قدم الشكر لبلدية قوز الجعافرة، ممثلة في رئيسها المهندس عبدالله أبو عقيل، ومدير العلاقات العامة في البلدية يحيى معافا، على تعاونهما مع البرنامج الذي أقامه المجلس، وشارك به عدد من المتطوعين.