بالصور.. أمين عسير يفتتح جدارية "بيئة الإنسان" بحديقة الأندلس بأبها

تجاوز طولها 150 متراً

افتتح أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي مرسم جدارية "بيئة الإنسان. صوت وريشة" بحديقة الأندلس بأبها أمس بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح ومدير الحدائق والتجميل بالأمانة الدكتور علي عسيري.

بدأت الفعالية بقص الشريط من راعي الحفل، ثم تجول الحضور على اللوحات الجدارية البالغة 27 لوحة، والتي امتدت على طول تجاوز 150 متراً تقريباً.

وأكد القاضي خلال لقائه بالفنانين والفنانات أن الأمانة قد أولت مشاركة الشباب أهمية خاصة في جميع الجوانب، وذلك إيماناً منها بالدور المناط بهذه الشريحة التي تعد ثروة حقيقية للوطن.

وخلال الفعالية قدمت الفنانة التشكيلية أريج حمدي شرحاً مفصلاً عن هذه اللوحات وأفكارها والمدارس الفنية التي انطلقت منها، مؤكدة أن أغلب هذه اللوحات حاكت (فن الشوارع).

وأكدت الفنانة أريج أن مشروع جدارية "بيئة الإنسان .. صوت وريشة " يهدف إلى استقطاب كل من لديه الموهبة الفنية والرغبة في تأريخ الفن الراقي، مشيرة إلى أن الفن رسالة راقيه جداً والتعبير عنها حق لكل مشارك ضمن إطار تحسين البيئة المجتمعية.