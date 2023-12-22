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بالصور.. "أيتام الشرقية" يشاركون فى سباق الجري بكورنيش الخبر

برعاية "الأمير سعود بن نايف" وتنظيم جمعية البر بالمنطقة

نظمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية برعاية "الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز" أمير المنطقة الشرقية ورئيس الجمعية، مؤخرًا؛ سباق الجري السنوي الحادي والعشرين تحت شعار "يجمعنا وطن"، حيث يجسد الشعار وحدة وتماسك أهل المنطقة بكافة فئاته وأطيافه.

وكان السباق قد انطلق من الواجهة البحرية على كورنيش مدينة الخبر بحضور "المهندس عصام المُلا" رئيس بلدية الخبر وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين والمقيمين، وقد شاركت في تنظيم السباق كلٌّ من مديرية شرطة الخبر، ومرور الخبر، اللذين قاما بتنظيم السير وتأمين الطرق في المنطقة التي تم فيها السباق.

وتخلل السباق توزيع الهدايا على أكثر من ٦٠ يتيمًا من مشروع كفالة الأيتام الخاص بجمعية بر الشرقية في كلٍّ من الخبر والدمام.

فيما ثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري رجل الأعمال "عبدالعزير التركي" الجهود التي بذلتها اللجنة والمتطوعون في تنظيم السباق والتي ساهمت في تحقيق النجاح الذي وصل إليه السباق، معربًا عن شكره لرعاية صاحب السمو "الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز" وأمله أن تستمر مسيرة السباق من نجاح إلى نجاح في الأعوام القادمة إن شاء الله.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان أكدت على تميز المشاركة لهذا العام، وأشادت بحسن التنظيم.

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بالصور.. "أيتام الشرقية" يشاركون فى سباق الجري بكورنيش الخبر
سبق

نظمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية برعاية "الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز" أمير المنطقة الشرقية ورئيس الجمعية، مؤخرًا؛ سباق الجري السنوي الحادي والعشرين تحت شعار "يجمعنا وطن"، حيث يجسد الشعار وحدة وتماسك أهل المنطقة بكافة فئاته وأطيافه.

وكان السباق قد انطلق من الواجهة البحرية على كورنيش مدينة الخبر بحضور "المهندس عصام المُلا" رئيس بلدية الخبر وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين والمقيمين، وقد شاركت في تنظيم السباق كلٌّ من مديرية شرطة الخبر، ومرور الخبر، اللذين قاما بتنظيم السير وتأمين الطرق في المنطقة التي تم فيها السباق.

وتخلل السباق توزيع الهدايا على أكثر من ٦٠ يتيمًا من مشروع كفالة الأيتام الخاص بجمعية بر الشرقية في كلٍّ من الخبر والدمام.

فيما ثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري رجل الأعمال "عبدالعزير التركي" الجهود التي بذلتها اللجنة والمتطوعون في تنظيم السباق والتي ساهمت في تحقيق النجاح الذي وصل إليه السباق، معربًا عن شكره لرعاية صاحب السمو "الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز" وأمله أن تستمر مسيرة السباق من نجاح إلى نجاح في الأعوام القادمة إن شاء الله.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان أكدت على تميز المشاركة لهذا العام، وأشادت بحسن التنظيم.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
09:13 PM
برعاية "الأمير سعود بن نايف" وتنظيم جمعية البر بالمنطقة

بالصور.. "أيتام الشرقية" يشاركون فى سباق الجري بكورنيش الخبر

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سمران القثامي - الخبر
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نظمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية برعاية "الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز" أمير المنطقة الشرقية ورئيس الجمعية، مؤخرًا؛ سباق الجري السنوي الحادي والعشرين تحت شعار "يجمعنا وطن"، حيث يجسد الشعار وحدة وتماسك أهل المنطقة بكافة فئاته وأطيافه.

وكان السباق قد انطلق من الواجهة البحرية على كورنيش مدينة الخبر بحضور "المهندس عصام المُلا" رئيس بلدية الخبر وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين والمقيمين، وقد شاركت في تنظيم السباق كلٌّ من مديرية شرطة الخبر، ومرور الخبر، اللذين قاما بتنظيم السير وتأمين الطرق في المنطقة التي تم فيها السباق.

وتخلل السباق توزيع الهدايا على أكثر من ٦٠ يتيمًا من مشروع كفالة الأيتام الخاص بجمعية بر الشرقية في كلٍّ من الخبر والدمام.

فيما ثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري رجل الأعمال "عبدالعزير التركي" الجهود التي بذلتها اللجنة والمتطوعون في تنظيم السباق والتي ساهمت في تحقيق النجاح الذي وصل إليه السباق، معربًا عن شكره لرعاية صاحب السمو "الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز" وأمله أن تستمر مسيرة السباق من نجاح إلى نجاح في الأعوام القادمة إن شاء الله.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان أكدت على تميز المشاركة لهذا العام، وأشادت بحسن التنظيم.

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