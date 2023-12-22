بالصور.. إيواء مسن "برعاية الرياض" بعد العثور عليه في العراء
مواطن أبلغ عنه وباشره فريق طبي واجتماعي من دار الرعاية
باشر فريق مختص من القسم الطبي والاجتماعي بدار الرعاية الاجتماعية بالرياض حالة لمواطن مسن بلا مأوى ينام في العراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض مساء اليوم.
وجاء ذلك - حسب المصادر- بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين عن وجود حالة لرجل مسن في ظروف صعبة بلا مأوى ويسكن بالعراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض، وعليه باشر الحالة فريق مختص من الرعاية الاجتماعية بالرياض، وتم نقله لدار الرعاية وتلقى الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الطبيب المختص والاطمئنان على صحته.
بالصور.. إيواء مسن "برعاية الرياض" بعد العثور عليه في العراء
فهد الغبيويسبق2016-12-21
باشر فريق مختص من القسم الطبي والاجتماعي بدار الرعاية الاجتماعية بالرياض حالة لمواطن مسن بلا مأوى ينام في العراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض مساء اليوم.
وجاء ذلك - حسب المصادر- بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين عن وجود حالة لرجل مسن في ظروف صعبة بلا مأوى ويسكن بالعراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض، وعليه باشر الحالة فريق مختص من الرعاية الاجتماعية بالرياض، وتم نقله لدار الرعاية وتلقى الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الطبيب المختص والاطمئنان على صحته.
21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
10:57 PM
مواطن أبلغ عنه وباشره فريق طبي واجتماعي من دار الرعاية
بالصور.. إيواء مسن "برعاية الرياض" بعد العثور عليه في العراء
باشر فريق مختص من القسم الطبي والاجتماعي بدار الرعاية الاجتماعية بالرياض حالة لمواطن مسن بلا مأوى ينام في العراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض مساء اليوم.
وجاء ذلك - حسب المصادر- بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين عن وجود حالة لرجل مسن في ظروف صعبة بلا مأوى ويسكن بالعراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض، وعليه باشر الحالة فريق مختص من الرعاية الاجتماعية بالرياض، وتم نقله لدار الرعاية وتلقى الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الطبيب المختص والاطمئنان على صحته.