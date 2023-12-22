وجاء ذلك - حسب المصادر- بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين عن وجود حالة لرجل مسن في ظروف صعبة بلا مأوى ويسكن بالعراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض، وعليه باشر الحالة فريق مختص من الرعاية الاجتماعية بالرياض، وتم نقله لدار الرعاية وتلقى الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الطبيب المختص والاطمئنان على صحته.

باشر فريق مختص من القسم الطبي والاجتماعي بدار الرعاية الاجتماعية بالرياض حالة لمواطن مسن بلا مأوى ينام في العراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض مساء اليوم.

بالصور.. إيواء مسن "برعاية الرياض" بعد العثور عليه في العراء فهد الغبيوي سبق 2016-12-21 باشر فريق مختص من القسم الطبي والاجتماعي بدار الرعاية الاجتماعية بالرياض حالة لمواطن مسن بلا مأوى ينام في العراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض مساء اليوم.

وجاء ذلك - حسب المصادر- بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين عن وجود حالة لرجل مسن في ظروف صعبة بلا مأوى ويسكن بالعراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض، وعليه باشر الحالة فريق مختص من الرعاية الاجتماعية بالرياض، وتم نقله لدار الرعاية وتلقى الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الطبيب المختص والاطمئنان على صحته.



21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438 10:57 PM

مواطن أبلغ عنه وباشره فريق طبي واجتماعي من دار الرعاية

بالصور.. إيواء مسن "برعاية الرياض" بعد العثور عليه في العراء





A A A





48 مشاركة

باشر فريق مختص من القسم الطبي والاجتماعي بدار الرعاية الاجتماعية بالرياض حالة لمواطن مسن بلا مأوى ينام في العراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض مساء اليوم.



وجاء ذلك - حسب المصادر- بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين عن وجود حالة لرجل مسن في ظروف صعبة بلا مأوى ويسكن بالعراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض، وعليه باشر الحالة فريق مختص من الرعاية الاجتماعية بالرياض، وتم نقله لدار الرعاية وتلقى الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الطبيب المختص والاطمئنان على صحته.

