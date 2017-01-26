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بالصور.. الأجواء التراثية والحرف اليدوية تجذب زوار مهرجان "ربيع النعيرية"

​يتضمن القرية الشعبية وعروضاً ترفيهية للأسرة والطفل وفعاليات تثقيفية وجوائز وهدايا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان ربيع النعيرية ١٦ برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، واشتملت احتفالية الافتتاح على مسيرة جابت شوارع محافظة النعيرية شاركت فيها الجهات الحكومية وفرق الدبابات والسيارات، كما اشتملت فعاليات الافتتاح على عروض للطيران الشراعي، بالإضافة الى أوبريت إنشادي، كما قدمت الفرق الترفيهية والإنشادية عروضها التفاعلية للجمهور.

 

ويتزامن مهرجان "ربيع النعيرية" العام الحالي مع إجازة الفصل الدراسي الأول، وتوافد الزوار والمتنزهين من المملكة والدول الخليجية المجاورة، والذين يحرصون على قضاء إجازة الربيع في محافظة النعيرية برفقة أسرهم وأقاربهم بهدف الاستمتاع بالأجواء التراثية ومنتجات الحرفيين اليدوية التي يتم عرضها في المهرجان بمختلف أنواعها 

 

من جانبه، قال محافظ النعيرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إن المهرجان ينطلق هذا العام بنسخة مميزة ومختلفة كثيراً عن النسخ السابقة نتيجة الاستعداد والتخطيط له منذ نحو ستة أشهر، مبيناً أن المهرجان سيرتدي هذا العام حلة جديدة من التجهيزات المختلفة بإطار تراثي ونمط أثري، وسينفذ الكثير من الفعاليات والبرامج التي تستهدف كافة الأعمار وتجتذب مختلف الاهتمامات.

 

ويتضمن المهرجان القرية الشعبية والتي يشارك بها نحو 70 حرفياً وأسرة منتجة، يعرضون خلالها صناعتهم ومنتجاتهم للزوار، كما سيستمتع الزوار بعروض مختلفة في خيمة السيرك، والمجلس الشعبي الخاص بعرض الصقور، وعرض ركائب الإبل في المكان المخصص لها في ساحة المهرجان الخارجية. 

 

وتقدم الفرق الترفيهية عروضها للأسرة والطفل على مدى أيام المهرجان فقرات كوميدية ومسابقات تفاعلية وشخصيات كرتونية، يصاحبها في الجانب الآخر من القرية الشعبية تقديم مسابقات شعبية لألعاب وحكايات الزمن الماضي، فيما يتم تقديم مشاركات لفن العرضة والتراث الشعبي، وقد حرصت اللجنة المنظمة على استضافة أبرز الشعراء والمنشدين على مستوى المملكة والخليج في أمسيات تقام ليلاً على مسرح الفعاليات.

 

ويصاحب الفعاليات جوانب تثقيفية وتوعوية للجنة السلامة المرورية ومعرض يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والدعوية، كما تشارك وكالة الأنباء السعودية "واس" بمعرض عن تاريخ المملكة التاريخ والحاضر، يتناول مرحلة التأسيس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومحاضرات دينية لنخبة من المشايخ تقام في جوامع المحافظة، إلى جانب مشاركة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية للعام الثاني على التوالي، وإقامة عدد من الدورات الإسعافية للزوار، بالإضافة إلى ندوة اقتصادية تعرض أهم الفرص الاستثمارية للشباب، وتحفيزهم على الدخول في هذا المجال، وإكسابهم مهارات العمل الناجح.

 

ورصدت لجنة المهرجان جوائز سحب يومية وهدايا للزوار وسيارتين يتم السحب على أولاهما يوم الافتتاح والأخرى في الحفل الختامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الأجواء التراثية والحرف اليدوية تجذب زوار مهرجان "ربيع النعيرية"
سبق

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان ربيع النعيرية ١٦ برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، واشتملت احتفالية الافتتاح على مسيرة جابت شوارع محافظة النعيرية شاركت فيها الجهات الحكومية وفرق الدبابات والسيارات، كما اشتملت فعاليات الافتتاح على عروض للطيران الشراعي، بالإضافة الى أوبريت إنشادي، كما قدمت الفرق الترفيهية والإنشادية عروضها التفاعلية للجمهور.

 

ويتزامن مهرجان "ربيع النعيرية" العام الحالي مع إجازة الفصل الدراسي الأول، وتوافد الزوار والمتنزهين من المملكة والدول الخليجية المجاورة، والذين يحرصون على قضاء إجازة الربيع في محافظة النعيرية برفقة أسرهم وأقاربهم بهدف الاستمتاع بالأجواء التراثية ومنتجات الحرفيين اليدوية التي يتم عرضها في المهرجان بمختلف أنواعها 

 

من جانبه، قال محافظ النعيرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إن المهرجان ينطلق هذا العام بنسخة مميزة ومختلفة كثيراً عن النسخ السابقة نتيجة الاستعداد والتخطيط له منذ نحو ستة أشهر، مبيناً أن المهرجان سيرتدي هذا العام حلة جديدة من التجهيزات المختلفة بإطار تراثي ونمط أثري، وسينفذ الكثير من الفعاليات والبرامج التي تستهدف كافة الأعمار وتجتذب مختلف الاهتمامات.

 

ويتضمن المهرجان القرية الشعبية والتي يشارك بها نحو 70 حرفياً وأسرة منتجة، يعرضون خلالها صناعتهم ومنتجاتهم للزوار، كما سيستمتع الزوار بعروض مختلفة في خيمة السيرك، والمجلس الشعبي الخاص بعرض الصقور، وعرض ركائب الإبل في المكان المخصص لها في ساحة المهرجان الخارجية. 

 

وتقدم الفرق الترفيهية عروضها للأسرة والطفل على مدى أيام المهرجان فقرات كوميدية ومسابقات تفاعلية وشخصيات كرتونية، يصاحبها في الجانب الآخر من القرية الشعبية تقديم مسابقات شعبية لألعاب وحكايات الزمن الماضي، فيما يتم تقديم مشاركات لفن العرضة والتراث الشعبي، وقد حرصت اللجنة المنظمة على استضافة أبرز الشعراء والمنشدين على مستوى المملكة والخليج في أمسيات تقام ليلاً على مسرح الفعاليات.

 

ويصاحب الفعاليات جوانب تثقيفية وتوعوية للجنة السلامة المرورية ومعرض يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والدعوية، كما تشارك وكالة الأنباء السعودية "واس" بمعرض عن تاريخ المملكة التاريخ والحاضر، يتناول مرحلة التأسيس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومحاضرات دينية لنخبة من المشايخ تقام في جوامع المحافظة، إلى جانب مشاركة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية للعام الثاني على التوالي، وإقامة عدد من الدورات الإسعافية للزوار، بالإضافة إلى ندوة اقتصادية تعرض أهم الفرص الاستثمارية للشباب، وتحفيزهم على الدخول في هذا المجال، وإكسابهم مهارات العمل الناجح.

 

ورصدت لجنة المهرجان جوائز سحب يومية وهدايا للزوار وسيارتين يتم السحب على أولاهما يوم الافتتاح والأخرى في الحفل الختامي.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
09:36 PM
​يتضمن القرية الشعبية وعروضاً ترفيهية للأسرة والطفل وفعاليات تثقيفية وجوائز وهدايا

بالصور.. الأجواء التراثية والحرف اليدوية تجذب زوار مهرجان "ربيع النعيرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - النعيرية
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انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان ربيع النعيرية ١٦ برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، واشتملت احتفالية الافتتاح على مسيرة جابت شوارع محافظة النعيرية شاركت فيها الجهات الحكومية وفرق الدبابات والسيارات، كما اشتملت فعاليات الافتتاح على عروض للطيران الشراعي، بالإضافة الى أوبريت إنشادي، كما قدمت الفرق الترفيهية والإنشادية عروضها التفاعلية للجمهور.

 

ويتزامن مهرجان "ربيع النعيرية" العام الحالي مع إجازة الفصل الدراسي الأول، وتوافد الزوار والمتنزهين من المملكة والدول الخليجية المجاورة، والذين يحرصون على قضاء إجازة الربيع في محافظة النعيرية برفقة أسرهم وأقاربهم بهدف الاستمتاع بالأجواء التراثية ومنتجات الحرفيين اليدوية التي يتم عرضها في المهرجان بمختلف أنواعها 

 

من جانبه، قال محافظ النعيرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إن المهرجان ينطلق هذا العام بنسخة مميزة ومختلفة كثيراً عن النسخ السابقة نتيجة الاستعداد والتخطيط له منذ نحو ستة أشهر، مبيناً أن المهرجان سيرتدي هذا العام حلة جديدة من التجهيزات المختلفة بإطار تراثي ونمط أثري، وسينفذ الكثير من الفعاليات والبرامج التي تستهدف كافة الأعمار وتجتذب مختلف الاهتمامات.

 

ويتضمن المهرجان القرية الشعبية والتي يشارك بها نحو 70 حرفياً وأسرة منتجة، يعرضون خلالها صناعتهم ومنتجاتهم للزوار، كما سيستمتع الزوار بعروض مختلفة في خيمة السيرك، والمجلس الشعبي الخاص بعرض الصقور، وعرض ركائب الإبل في المكان المخصص لها في ساحة المهرجان الخارجية. 

 

وتقدم الفرق الترفيهية عروضها للأسرة والطفل على مدى أيام المهرجان فقرات كوميدية ومسابقات تفاعلية وشخصيات كرتونية، يصاحبها في الجانب الآخر من القرية الشعبية تقديم مسابقات شعبية لألعاب وحكايات الزمن الماضي، فيما يتم تقديم مشاركات لفن العرضة والتراث الشعبي، وقد حرصت اللجنة المنظمة على استضافة أبرز الشعراء والمنشدين على مستوى المملكة والخليج في أمسيات تقام ليلاً على مسرح الفعاليات.

 

ويصاحب الفعاليات جوانب تثقيفية وتوعوية للجنة السلامة المرورية ومعرض يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والدعوية، كما تشارك وكالة الأنباء السعودية "واس" بمعرض عن تاريخ المملكة التاريخ والحاضر، يتناول مرحلة التأسيس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومحاضرات دينية لنخبة من المشايخ تقام في جوامع المحافظة، إلى جانب مشاركة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية للعام الثاني على التوالي، وإقامة عدد من الدورات الإسعافية للزوار، بالإضافة إلى ندوة اقتصادية تعرض أهم الفرص الاستثمارية للشباب، وتحفيزهم على الدخول في هذا المجال، وإكسابهم مهارات العمل الناجح.

 

ورصدت لجنة المهرجان جوائز سحب يومية وهدايا للزوار وسيارتين يتم السحب على أولاهما يوم الافتتاح والأخرى في الحفل الختامي.

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