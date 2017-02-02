بالصور.. "الجنادرية" تفرد ذراعيها وقلبها للزوار.. تراث وثقافة ورياضة

الساعات الأولى تشهد إقبالاً كثيفاً.. وفريق "سبق" يرصد

تصوير- فايز الزيادي: تهادت عصر الْيَوْم أولى الخطى ناحية بيوت التراث والثقافة في "جنادرية ٣١" وشهدت الساعات الماضية في الْيَوْم الأول للزوار -رجال- كثافة غير متوقعة بعد أن فردت ذراعيها وقلبها للجمهور.

وعلى الرغم من برودة الطقس الشديدة إلا أن الازدحام على البوابات الشمالية والغربية والجنوبية بلغ أشده منذ الساعة الثانية ظهرا حتى اللحظة الأولى من فتح الأبواب بتواجد جميع الجهات المعنية والمساندة.

ويلاحظ المشاهد من الوهلة الأولى رغبة الزوار في التعرف على تراث الأجداد وتنوع الثقافات في مناطق المملكة ودول الخليج، كما لوحظ تعطش الجمهور لممارسة رياضة المشي بين المناطق.

من جانبها تشارك "سبق" بفريق صحفي ميداني ترصد من خلاله يوميات مهرجان الجنادرية وأبرز الفعاليات والندوات المصاحبة والقصص المثيرة والطريفة هناك.