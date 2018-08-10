بالصور .. الخسوف الجزئي للقمر في سماء الشرقية

بدأ الثامنة مساءً وبلغ ذروته في التاسعة

وثق هاوي التصوير الفلكي محمد العتيبي، صوراً بعدسته لـ"ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر" في سماء المنطقة الشرقية مساء أمس الاثنين.

وقال "العتيبي" لـ"سبق": اختلفَ التوقيت الصحيح عن ذلك الذي ذكره الفلكيون من المتابعين للظاهرة، وتحديداً وقت بداية الخسوف، حيث بدأ الخسوف الجزئي في الثامنة مساءً بتوقيت الظهران، وبلغ ذروته في التاسعة مساءً، وانتهى الخسوف فب الساعة 10:35 مساءً.

وباعتباره هاوياً للتصوير الفلكي، أكد "العتيبي" أنه دائماً ما يُتابع الفلكيين ويعرف الظواهر المتوقع حدوثها، بغرض المتابعة والترقب بعدسته لتوثيق تلك الظواهر والأحداث.