تصوير فايز الزيادي: شهدت الساعات الأولى من الْيَوْمَ الثاني لفعاليات التراث والثقافة بالجنادرية تواجداً بمعدل جيد من قبل الزوار سواء كانوا رجالاً أو شباباً أو أطفالاً.
وسجلت المواقع التي تضم كرنفالاً في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس إقبالاً كبيراً لانتهاز الفرصة قبل انخفاض درجات الحرارة المتوقع.
بالصور.. الخطى تتسابق إلى الجنادرية في يومها الثاني
فعاليات "الشمس" تجذب الزوار قبل انخفاض الحرارة
تصوير فايز الزيادي: شهدت الساعات الأولى من الْيَوْمَ الثاني لفعاليات التراث والثقافة بالجنادرية تواجداً بمعدل جيد من قبل الزوار سواء كانوا رجالاً أو شباباً أو أطفالاً.
وسجلت المواقع التي تضم كرنفالاً في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس إقبالاً كبيراً لانتهاز الفرصة قبل انخفاض درجات الحرارة المتوقع.
تصوير فايز الزيادي: شهدت الساعات الأولى من الْيَوْمَ الثاني لفعاليات التراث والثقافة بالجنادرية تواجداً بمعدل جيد من قبل الزوار سواء كانوا رجالاً أو شباباً أو أطفالاً.
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فعاليات "الشمس" تجذب الزوار قبل انخفاض الحرارة
بالصور.. الخطى تتسابق إلى الجنادرية في يومها الثاني
تصوير فايز الزيادي: شهدت الساعات الأولى من الْيَوْمَ الثاني لفعاليات التراث والثقافة بالجنادرية تواجداً بمعدل جيد من قبل الزوار سواء كانوا رجالاً أو شباباً أو أطفالاً.
وسجلت المواقع التي تضم كرنفالاً في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس إقبالاً كبيراً لانتهاز الفرصة قبل انخفاض درجات الحرارة المتوقع.