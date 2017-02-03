تصوير فايز الزيادي: شهدت الساعات الأولى من الْيَوْمَ الثاني لفعاليات التراث والثقافة بالجنادرية تواجداً بمعدل جيد من قبل الزوار سواء كانوا رجالاً أو شباباً أو أطفالاً. وسجلت المواقع التي تضم كرنفالاً في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس إقبالاً كبيراً لانتهاز الفرصة قبل انخفاض درجات الحرارة المتوقع.

بالصور.. الخطى تتسابق إلى الجنادرية في يومها الثاني عيسى الحربي سبق 2017-02-03 تصوير فايز الزيادي: شهدت الساعات الأولى من الْيَوْمَ الثاني لفعاليات التراث والثقافة بالجنادرية تواجداً بمعدل جيد من قبل الزوار سواء كانوا رجالاً أو شباباً أو أطفالاً.

وسجلت المواقع التي تضم كرنفالاً في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس إقبالاً كبيراً لانتهاز الفرصة قبل انخفاض درجات الحرارة المتوقع.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438 05:00 PM

فعاليات "الشمس" تجذب الزوار قبل انخفاض الحرارة

بالصور.. الخطى تتسابق إلى الجنادرية في يومها الثاني





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تصوير فايز الزيادي: شهدت الساعات الأولى من الْيَوْمَ الثاني لفعاليات التراث والثقافة بالجنادرية تواجداً بمعدل جيد من قبل الزوار سواء كانوا رجالاً أو شباباً أو أطفالاً.

وسجلت المواقع التي تضم كرنفالاً في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس إقبالاً كبيراً لانتهاز الفرصة قبل انخفاض درجات الحرارة المتوقع.