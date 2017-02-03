بالصور.. "الراقي" سعيد برباعية في شباك "العميد"

قلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة

تصوير - مشعل الزهراني: مزق فريق الأهلي الأول لكرة القدم شباك الاتحاد بنتيجة "٤-١" في الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وقلص الأهلي صاحب المركز الثاني الفارق مع الهلال المتصدر بـ"٤١" نقطة ليصل للنقطة "٤٠"، فيما ظل الاتحاد ثالثًا بـ"٣٥" نقطة.

الحصة الأولى:

بدأ الاتحاد مهاجمًا ونجح في الدقيقة الثانية من تسجيل هدف من ركلة ركنية ضربها "عدنان فلاتة" برأسه في المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة سدد "فيتفا" كرة مرت بجانب المرمى.

هدأ "رتم" اللعب قبل أن يسدد "ربيع سفياني" كرة في الدقيقة ٢٠.

وفي الدقيقة "٣٤" أنقذ "منصور الحربي" كرتين اتحاديتين من على خط المرمى من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة ٤٠ سجل الأهلي هدف التعادل بعد كرة مررها "عبدالفتاح عسيري" لـ"فيتفا"، واجه المرمى لعبها بين قدمي الحارس "علي العامري".

الحصة الثانية:

بكّر الأهلي بتسجيل هدف في الدقيقة ٤٨ عن طريق "مهند عسيري" الذي تابع تسديدة "فيفتا".

وفي الدقيقة ٥٠ سدد "سلمان المؤشر" كرة مرت بجوار المرمى، رد عليها "فهد المولد" في الدقيقة ٥٦.



أخطأ "علي العامري" في الدقيقة ٥٩ بكرة خطفها "مهند عسيري" سددها ارتطمت في العارضة.

وأضاف "عبدالفتاح عسيري" الهدف الثالث في الدقيقة ٦١ بعد تمريرة من "سلمان المؤشر"، تلاعب بـ"عوض خريص" وسددها في المرمى.

نجح "سعيد المولد" في إضافة الهدف الرابع بعد تمريرة "عبدالفتاح عسيري" واجه المرمى سددها ارتدت من الحارس وأكملها في الشباك.