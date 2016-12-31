بالصور .. الزعيم حلى "بالسكري" وحافظ على الصدارة

في مباراة شهدت ستة أهداف

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على صدارة دوري جميل، بعد أن تخطى عقبة ضيفه التعاون بنتيجة 4 - 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الدور الثاني "الجولة 15".

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة، وبقي التعاون على رصيده السابق 18 نقطة في المركز السابع.

الحصة الأولى:

بحث الهلال مبكرًا عن الوصول لمرمى حارس التعاون "فهد الشمري"، وبالفعل تحقق لهم ذلك عند الدقيقة الرابعة عن طريق نيران صديقة من قدم مدافع التعاون "ريكاردو ماتشادو" بعد عرضية قوية من قبل "نواف العابد".

بينما كان التعاون يرتب أوراقه ارتكب مدافعهم "طلال عبسي" عند الدقيقة 10 خطأً قاتلًا بتمرير الكرة للاعب الهلال "ليوبوناتيني" الذي أسقط الكرة سريعًا داخل الشباك التعاونية كهدف ثان للهلال.

جاءت محاولة "منير الحمداوي" مهاجم التعاون عند الدقيقة 20 ضعيفة بعد أن طوح بكرة من فوق العارضة، وصلته بالخطأ من المدافع الهلالي "أسامة هوساوي".

سيطر الهلال مجددًا على منطقة المناورة، وحضر "سالم الدوسري" عند الدقيقة 22 بتسديدة من خارج صندوق السكري، تصدى لها الحارس "الشمري" لتجد المتمركز "ليوبوناتيني" الذي سدد كرة أرضية قوية استقرت داخل الشباك كهدف هلالي ثالث.

استطاع التعاون وعن طريق نيران صديقة أيضًا أحرز لاعب الهلال "محمد البريك" هدفًا عند الدقيقة 44 بالخطأ.

الحصة الثانية:

أدرك المدير الفني للهلال "دياز" أهمية زيادة غلة الأهداف بزج بلاعب الخبرة "ياسر القحطاني" بدلًا من "مجاهد المنيع"، وبالفعل حضرت الخبرة عند الدقيقة 69 حينما تحصل "القحطاني" على ركلة جزاء نفذها بكل هدوء على يسار حارس التعاون "الشمري" كهدف رابع للزعيم.

عند الدقيقة 86 عوض "ماتشادو" الخطأ الذي ارتكبه في الشوط الأول، قلص الفارق وأحرز الهدف الثاني للتعاون، وسط ذهول من دفاع الهلال الذي اكتفى بالفرجة على الهدف.