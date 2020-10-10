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بالصور.. "السديس" يحتفي بالمتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

أكَّد حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله وتكريم أهله

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين، اليوم الأحد يتقدمهم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور: منصور بن محمد السميح، ومشرفو وحدات المسابقة.

وقد رحبَّ الشيخ السديس بالمشاركين في المسابقة ببلاد الحرمين مؤكداً على شرف المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وحثَّ المتسابقين على ملازمة كتاب الله تعالى، والتمسك بأحكامه وآدابه وتعالميه الربانية، وأكَّد على حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله تتعالى، وتكريم أهله، وتشجيع حفظته من شتى بقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء تسلم المشاركون هدايا تذكارية.

حضر اللقاء مشرفو وحدات المسابقة، والمسؤولون في الرئاسة.

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بالصور.. "السديس" يحتفي بالمتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن
سبق

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين، اليوم الأحد يتقدمهم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور: منصور بن محمد السميح، ومشرفو وحدات المسابقة.

وقد رحبَّ الشيخ السديس بالمشاركين في المسابقة ببلاد الحرمين مؤكداً على شرف المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وحثَّ المتسابقين على ملازمة كتاب الله تعالى، والتمسك بأحكامه وآدابه وتعالميه الربانية، وأكَّد على حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله تتعالى، وتكريم أهله، وتشجيع حفظته من شتى بقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء تسلم المشاركون هدايا تذكارية.

حضر اللقاء مشرفو وحدات المسابقة، والمسؤولون في الرئاسة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
04:44 PM

بالصور.. "السديس" يحتفي بالمتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

أكَّد حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله وتكريم أهله

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
4,341

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين، اليوم الأحد يتقدمهم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور: منصور بن محمد السميح، ومشرفو وحدات المسابقة.

وقد رحبَّ الشيخ السديس بالمشاركين في المسابقة ببلاد الحرمين مؤكداً على شرف المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وحثَّ المتسابقين على ملازمة كتاب الله تعالى، والتمسك بأحكامه وآدابه وتعالميه الربانية، وأكَّد على حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله تتعالى، وتكريم أهله، وتشجيع حفظته من شتى بقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء تسلم المشاركون هدايا تذكارية.

حضر اللقاء مشرفو وحدات المسابقة، والمسؤولون في الرئاسة.

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