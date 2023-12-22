بالصور.. الشباب أمام القادسية يواصل تعادلاته

في افتتاح مباريات الجولة ١٤ من دوري جميل

تقاسم فريقا القادسية والشباب نقاط المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مباريات الجولة ١٤ من دوري جميل، حيث تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده لـ٢١ نقطة بالمركز الخامس والقادسية لـ١٢ نقطة بالمركز العاشر.

وبدأ مدرب القادسية دوس أنجوس اللقاء بكل من: محمد عسيري - عبدالرحمن العبيد - عبدالمحسن فلاتة - محمد عبده - ياسين برناوي - حسين جعفري - سعد الأمير - حسن العمري - بيسمارك فيريرا - فهد الجهني - باتريك ايز.



بينما دخل مدرب نادي الشباب سامي الجابر بتشكيل مكون من: وليد عبدالله - عبدالله الفهد - جمال بلعمري - حسن معاذ - عبدالله الأسطى - سعود كريري - عبدالمجيد الصليهم - عبدالوهاب جعفر - إسماعيل مغربي - هيبيرتي - محمد بن يطو.



المباراة:

افتتخ القادسية أهداف المباراة مبكراً حينما تدخل لاعب الشباب جمال الدين بلعمري بالدقيقة ٩ على حسن العمري لاعب القادسية متسبباً بضربة جزاء سجلها سعد الأمير قبل أن يحاول الشباب العودة للمباراة بالشوط الأول بعدة محاولات كانت أبرزها تسديدة إسماعيل المغربي بالدقيقة ١٥ التي اعتلت القائم.

لم ينجح الشباب في محاولاته قبل أن يستعيد القادسية سيطرته على المباراة بتهديدين بالدقيقة ٢٢ و٢٤ بتسديدة فهد الجهني التي تصدى لها وليد عبدالله وتسديدة حسن العمري من على قوس منطقة الجزاء.

وعاد فريق الشباب لأجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول بهدف سجله اللاعب حسن معاذ بالدقيقة ٤٤ حينما استلم كرة عبدالله الفهد وسددها بيمناه داخل شباك عسيري القادسية، ولم ينجح مدربو الفريقين بفك التكتلات وسط الملعب بالشوط الثاني لإضافة المزيد من الأهداف.