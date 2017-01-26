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بالصور.. "الصحة" تدشن مكتب الخدمات المساندة لذوي الإعاقة بجدة

بمستشفى الملك عبد العزيز بالمحافظة

دشن وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور هاني جخدار اليوم مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة وبحضور مدير عام التأهيل الطبي بالوزارة إبراهيم الحكمي.

 

 وأوضح المشرف العام على برنامج مستشفى الملك عبد العزيز بجدة الدكتور حاتم العمري بأن مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن المتابعة المستمرة في ملائمة المنشأة الصحية لخدمة ذوي الإعاقة كمنحدرات المداخل ومواقف السيارات ودورات المياه والمصاعد ومساعدتهم على التنقل داخل المنشأة الصحية وإنهاء إجراءاتهم الطبية وعمل المواعيد والتنسيق بين المرضى والجهاز الطبي والتقارير الطبية الخاصة بهم.

 

وأضاف ان المكتب سيساعدهم كذلك في التواصل بين ذوي الإعاقة السمعية والفريق الطبي واعداد الاحصائيات الخاصة بهم وذلك لتعزيز السجل الوطني لذوي الإعاقة والتنسيق مع لجنة تنسيق خدمات ذوي الإعاقة لإصدار بطاقات التخفيض الخاصة بأجور الاركاب وبطاقات التسهيلات المرورية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بصرف الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع الأقسام الطبية للحصول على أولوية لهم.

 

من جهة آخري قامت إدارة التوعية الصحية بصحة جدة إضافة خدمة استخدام (الآيباد ) بالطريقة الحديثة الإلكترونية ضمن مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتوصيل المعلومات الذي يحتاجها ذوي الإعاقة وكذلك الخدمات العديدة الموجودة بالمستشفى.

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بالصور.. "الصحة" تدشن مكتب الخدمات المساندة لذوي الإعاقة بجدة
سبق

دشن وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور هاني جخدار اليوم مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة وبحضور مدير عام التأهيل الطبي بالوزارة إبراهيم الحكمي.

 

 وأوضح المشرف العام على برنامج مستشفى الملك عبد العزيز بجدة الدكتور حاتم العمري بأن مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن المتابعة المستمرة في ملائمة المنشأة الصحية لخدمة ذوي الإعاقة كمنحدرات المداخل ومواقف السيارات ودورات المياه والمصاعد ومساعدتهم على التنقل داخل المنشأة الصحية وإنهاء إجراءاتهم الطبية وعمل المواعيد والتنسيق بين المرضى والجهاز الطبي والتقارير الطبية الخاصة بهم.

 

وأضاف ان المكتب سيساعدهم كذلك في التواصل بين ذوي الإعاقة السمعية والفريق الطبي واعداد الاحصائيات الخاصة بهم وذلك لتعزيز السجل الوطني لذوي الإعاقة والتنسيق مع لجنة تنسيق خدمات ذوي الإعاقة لإصدار بطاقات التخفيض الخاصة بأجور الاركاب وبطاقات التسهيلات المرورية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بصرف الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع الأقسام الطبية للحصول على أولوية لهم.

 

من جهة آخري قامت إدارة التوعية الصحية بصحة جدة إضافة خدمة استخدام (الآيباد ) بالطريقة الحديثة الإلكترونية ضمن مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتوصيل المعلومات الذي يحتاجها ذوي الإعاقة وكذلك الخدمات العديدة الموجودة بالمستشفى.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
04:18 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:48 AM
بمستشفى الملك عبد العزيز بالمحافظة

بالصور.. "الصحة" تدشن مكتب الخدمات المساندة لذوي الإعاقة بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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3,916

دشن وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور هاني جخدار اليوم مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة وبحضور مدير عام التأهيل الطبي بالوزارة إبراهيم الحكمي.

 

 وأوضح المشرف العام على برنامج مستشفى الملك عبد العزيز بجدة الدكتور حاتم العمري بأن مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن المتابعة المستمرة في ملائمة المنشأة الصحية لخدمة ذوي الإعاقة كمنحدرات المداخل ومواقف السيارات ودورات المياه والمصاعد ومساعدتهم على التنقل داخل المنشأة الصحية وإنهاء إجراءاتهم الطبية وعمل المواعيد والتنسيق بين المرضى والجهاز الطبي والتقارير الطبية الخاصة بهم.

 

وأضاف ان المكتب سيساعدهم كذلك في التواصل بين ذوي الإعاقة السمعية والفريق الطبي واعداد الاحصائيات الخاصة بهم وذلك لتعزيز السجل الوطني لذوي الإعاقة والتنسيق مع لجنة تنسيق خدمات ذوي الإعاقة لإصدار بطاقات التخفيض الخاصة بأجور الاركاب وبطاقات التسهيلات المرورية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بصرف الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع الأقسام الطبية للحصول على أولوية لهم.

 

من جهة آخري قامت إدارة التوعية الصحية بصحة جدة إضافة خدمة استخدام (الآيباد ) بالطريقة الحديثة الإلكترونية ضمن مكتب الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتوصيل المعلومات الذي يحتاجها ذوي الإعاقة وكذلك الخدمات العديدة الموجودة بالمستشفى.

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