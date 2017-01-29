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بالصور.. القصبي يتقبل التعازي في والده بمقبرة النسيم

السدحان لـ"سبق": مهما اختلفنا يبقى والده هو والدي

شيعت اليوم جموع غفيرة والد الفنان ناصر القصبي الذي ووري جثمانه بمقبرة النسيم شرق الرياض.

 وقال الفنان عبدالله السدحان زميل درب القصبي لـ"سبق" فور تقديمه التعازي في المقبرة : "أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويبقى والده هو والدي وعشنا مع بَعضنَا البعض عشرة عمر، ودائماً نلتقي في المسرّات وفِي المصائب، ونحن مع بعض في المحافل مهما كنا في خلاف بسيط، وليس هو خلاف شخصي بقدر ما هو عملي .

من جانبه أضاف الكاتب الصحفي خلف الحربي لـ"سبق" أن والد القصبي كان بشوشاً، وقد جمعتنا به بعض اللقاءات ونسأل الله له المغفرة والرحمة كان أبو عثمان رجلاً بشوشاً وتعازينا لكل العائلة ناصر وإخوانه وأحفاده ." 

وخيمت مشاعر الفقد والحزن الفنان ناصر القصبي وأشقاءه والده الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم. 

‏وكتب القصبي مغرداً عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله .. لله ما أعطى ولله ما أخذ توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان " .

وواساه عبدالرحمن الراشد بتغريده يقول فيها: "تغمده الله برحمته وصبركم على فقده.

وأضاف نجيب الزامل: رحم الله أبا عثمان وغفر له ورفعه لمقام الأبرار الصالحين بفردوسه الأعلى. وما مات من ترك أبناءً صالحين يعملون من أجله".

 

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بالصور.. القصبي يتقبل التعازي في والده بمقبرة النسيم
سبق

شيعت اليوم جموع غفيرة والد الفنان ناصر القصبي الذي ووري جثمانه بمقبرة النسيم شرق الرياض.

 وقال الفنان عبدالله السدحان زميل درب القصبي لـ"سبق" فور تقديمه التعازي في المقبرة : "أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويبقى والده هو والدي وعشنا مع بَعضنَا البعض عشرة عمر، ودائماً نلتقي في المسرّات وفِي المصائب، ونحن مع بعض في المحافل مهما كنا في خلاف بسيط، وليس هو خلاف شخصي بقدر ما هو عملي .

من جانبه أضاف الكاتب الصحفي خلف الحربي لـ"سبق" أن والد القصبي كان بشوشاً، وقد جمعتنا به بعض اللقاءات ونسأل الله له المغفرة والرحمة كان أبو عثمان رجلاً بشوشاً وتعازينا لكل العائلة ناصر وإخوانه وأحفاده ." 

وخيمت مشاعر الفقد والحزن الفنان ناصر القصبي وأشقاءه والده الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم. 

‏وكتب القصبي مغرداً عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله .. لله ما أعطى ولله ما أخذ توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان " .

وواساه عبدالرحمن الراشد بتغريده يقول فيها: "تغمده الله برحمته وصبركم على فقده.

وأضاف نجيب الزامل: رحم الله أبا عثمان وغفر له ورفعه لمقام الأبرار الصالحين بفردوسه الأعلى. وما مات من ترك أبناءً صالحين يعملون من أجله".

 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
05:59 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:15 PM
السدحان لـ"سبق": مهما اختلفنا يبقى والده هو والدي

بالصور.. القصبي يتقبل التعازي في والده بمقبرة النسيم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
46
193,367

شيعت اليوم جموع غفيرة والد الفنان ناصر القصبي الذي ووري جثمانه بمقبرة النسيم شرق الرياض.

 وقال الفنان عبدالله السدحان زميل درب القصبي لـ"سبق" فور تقديمه التعازي في المقبرة : "أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويبقى والده هو والدي وعشنا مع بَعضنَا البعض عشرة عمر، ودائماً نلتقي في المسرّات وفِي المصائب، ونحن مع بعض في المحافل مهما كنا في خلاف بسيط، وليس هو خلاف شخصي بقدر ما هو عملي .

من جانبه أضاف الكاتب الصحفي خلف الحربي لـ"سبق" أن والد القصبي كان بشوشاً، وقد جمعتنا به بعض اللقاءات ونسأل الله له المغفرة والرحمة كان أبو عثمان رجلاً بشوشاً وتعازينا لكل العائلة ناصر وإخوانه وأحفاده ." 

وخيمت مشاعر الفقد والحزن الفنان ناصر القصبي وأشقاءه والده الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم. 

‏وكتب القصبي مغرداً عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله .. لله ما أعطى ولله ما أخذ توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان " .

وواساه عبدالرحمن الراشد بتغريده يقول فيها: "تغمده الله برحمته وصبركم على فقده.

وأضاف نجيب الزامل: رحم الله أبا عثمان وغفر له ورفعه لمقام الأبرار الصالحين بفردوسه الأعلى. وما مات من ترك أبناءً صالحين يعملون من أجله".

 

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