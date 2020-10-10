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بالصور.. "المبارك" يُدشن حملة الأنفلونزا الموسمية بوادي الدواسر

تستمر شهرين وتستهدف 3 ملايين شخص بجميع مناطق المملكة

تصوير- محمد آل مسحل:دشَّن محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، اليوم الاثنين، انطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، والتي تستمر لمدة شهرين، وكذلك العيادة النفسية إلكترونياً بعد استحداثها ودعمها بطبيب استشاري من صحة الرياض.

وفي التفاصيل، تهدف الحملة إلى تقديم التطعيم لقرابة 3 ملايين شخص بجميع مناطق المملكة، حيث نالت المحافظة أعلى نسبة مستهدفة بمنطقة الرياض، وذلك بحضور مدير مستشفى وادي الدواسر الاختصاصي فهد بن محمد الممخور، ونائبه ومنسقي الحملة بالمستشفى والمراكز الصحية وعدد من الإعلاميين.

وأوضح "الممخور" لـ "سبق" أن اللقاحات ضد الأنفلونزا متوفرة بالمستشفى وجميع المراكز الصحية بالمحافظة، مؤكداً أن هناك عيادة متحركة مدعومة بفريق طبي متكامل، تستهدف الأيام القادمة المدارس والكليات والجامعات والدوائر الحكومية والأسواق الكبيرة.

وأشار "الممخور" إلى أن العيادة الطبية ستزور وتحصن مرضى الطب المنزلي ومرضى الكلى وذويهم، ودار الرعاية الاجتماعية، والتأهيل الشامل، ولجان التنمية الاجتماعية، والديوانيات بالمحافظة، وكذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف أكبر أسواق الإبل في الخليج ويقع جنوب المحافظة.

ونوّه بأن لقاح الأنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الفيروس ويساعد على منع انتشاره، مهيباً من المواطنين والمقيمين التعاون مع الفرق الطبية لإنجاح هذه الحملة لحمايتهم بعد توفيق الله- من هذا المرض.

من جانبه، أوضح مدير القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي حسن العشوان، خلال كلمته أن الحملة ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية وهي مجاناً للمواطنين والمقيمين، وتستهدف الممارسين الصحيين والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب والمصابين بالأمراض الصدرية.

وأشار "العشوان" إلى أن الحملة سيصاحبها توعية صحية شاملة تشتمل على معارض توعوية وأركان ثابتة في المستشفى والمراكز الصحية، كالصالة الرئيسة والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ، ولوحات إعلانية في شوارع المحافظة، وكذلك فرق طبية تستهدف المرضى والمراجعين والزوار وذويهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. "المبارك" يُدشن حملة الأنفلونزا الموسمية بوادي الدواسر
سبق

تصوير- محمد آل مسحل:دشَّن محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، اليوم الاثنين، انطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، والتي تستمر لمدة شهرين، وكذلك العيادة النفسية إلكترونياً بعد استحداثها ودعمها بطبيب استشاري من صحة الرياض.

وفي التفاصيل، تهدف الحملة إلى تقديم التطعيم لقرابة 3 ملايين شخص بجميع مناطق المملكة، حيث نالت المحافظة أعلى نسبة مستهدفة بمنطقة الرياض، وذلك بحضور مدير مستشفى وادي الدواسر الاختصاصي فهد بن محمد الممخور، ونائبه ومنسقي الحملة بالمستشفى والمراكز الصحية وعدد من الإعلاميين.

وأوضح "الممخور" لـ "سبق" أن اللقاحات ضد الأنفلونزا متوفرة بالمستشفى وجميع المراكز الصحية بالمحافظة، مؤكداً أن هناك عيادة متحركة مدعومة بفريق طبي متكامل، تستهدف الأيام القادمة المدارس والكليات والجامعات والدوائر الحكومية والأسواق الكبيرة.

وأشار "الممخور" إلى أن العيادة الطبية ستزور وتحصن مرضى الطب المنزلي ومرضى الكلى وذويهم، ودار الرعاية الاجتماعية، والتأهيل الشامل، ولجان التنمية الاجتماعية، والديوانيات بالمحافظة، وكذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف أكبر أسواق الإبل في الخليج ويقع جنوب المحافظة.

ونوّه بأن لقاح الأنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الفيروس ويساعد على منع انتشاره، مهيباً من المواطنين والمقيمين التعاون مع الفرق الطبية لإنجاح هذه الحملة لحمايتهم بعد توفيق الله- من هذا المرض.

من جانبه، أوضح مدير القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي حسن العشوان، خلال كلمته أن الحملة ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية وهي مجاناً للمواطنين والمقيمين، وتستهدف الممارسين الصحيين والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب والمصابين بالأمراض الصدرية.

وأشار "العشوان" إلى أن الحملة سيصاحبها توعية صحية شاملة تشتمل على معارض توعوية وأركان ثابتة في المستشفى والمراكز الصحية، كالصالة الرئيسة والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ، ولوحات إعلانية في شوارع المحافظة، وكذلك فرق طبية تستهدف المرضى والمراجعين والزوار وذويهم.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
08:43 PM

بالصور.. "المبارك" يُدشن حملة الأنفلونزا الموسمية بوادي الدواسر

تستمر شهرين وتستهدف 3 ملايين شخص بجميع مناطق المملكة

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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تصوير- محمد آل مسحل:دشَّن محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، اليوم الاثنين، انطلاق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، والتي تستمر لمدة شهرين، وكذلك العيادة النفسية إلكترونياً بعد استحداثها ودعمها بطبيب استشاري من صحة الرياض.

وفي التفاصيل، تهدف الحملة إلى تقديم التطعيم لقرابة 3 ملايين شخص بجميع مناطق المملكة، حيث نالت المحافظة أعلى نسبة مستهدفة بمنطقة الرياض، وذلك بحضور مدير مستشفى وادي الدواسر الاختصاصي فهد بن محمد الممخور، ونائبه ومنسقي الحملة بالمستشفى والمراكز الصحية وعدد من الإعلاميين.

وأوضح "الممخور" لـ "سبق" أن اللقاحات ضد الأنفلونزا متوفرة بالمستشفى وجميع المراكز الصحية بالمحافظة، مؤكداً أن هناك عيادة متحركة مدعومة بفريق طبي متكامل، تستهدف الأيام القادمة المدارس والكليات والجامعات والدوائر الحكومية والأسواق الكبيرة.

وأشار "الممخور" إلى أن العيادة الطبية ستزور وتحصن مرضى الطب المنزلي ومرضى الكلى وذويهم، ودار الرعاية الاجتماعية، والتأهيل الشامل، ولجان التنمية الاجتماعية، والديوانيات بالمحافظة، وكذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف أكبر أسواق الإبل في الخليج ويقع جنوب المحافظة.

ونوّه بأن لقاح الأنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الفيروس ويساعد على منع انتشاره، مهيباً من المواطنين والمقيمين التعاون مع الفرق الطبية لإنجاح هذه الحملة لحمايتهم بعد توفيق الله- من هذا المرض.

من جانبه، أوضح مدير القطاع الصحي بالمحافظة، الأخصائي حسن العشوان، خلال كلمته أن الحملة ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية وهي مجاناً للمواطنين والمقيمين، وتستهدف الممارسين الصحيين والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب والمصابين بالأمراض الصدرية.

وأشار "العشوان" إلى أن الحملة سيصاحبها توعية صحية شاملة تشتمل على معارض توعوية وأركان ثابتة في المستشفى والمراكز الصحية، كالصالة الرئيسة والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ، ولوحات إعلانية في شوارع المحافظة، وكذلك فرق طبية تستهدف المرضى والمراجعين والزوار وذويهم.

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