تصوير : بندر الجلعود
شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مساء أمس السبت حفل زواج ابنَيْ أخيه الأمير أحمد بن عبدالعزيز (تركي وفهد)، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
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بالصور.. الملك سلمان يشرّف حفل زواج ابنَيْ أخيه الأمير أحمد
تصوير : بندر الجلعود
شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مساء أمس السبت حفل زواج ابنَيْ أخيه الأمير أحمد بن عبدالعزيز (تركي وفهد)، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
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بالصور.. الملك سلمان يشرّف حفل زواج ابنَيْ أخيه الأمير أحمدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-05
تصوير : بندر الجلعود
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
01:45 AM
اخر تعديل
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:46 PM
بالصور.. الملك سلمان يشرّف حفل زواج ابنَيْ أخيه الأمير أحمد
تصوير : بندر الجلعود
شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مساء أمس السبت حفل زواج ابنَيْ أخيه الأمير أحمد بن عبدالعزيز (تركي وفهد)، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
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