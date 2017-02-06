بالصور.. تدشين فعاليات أسبوع "فطن" لطلاب التربية الخاصة بالطائف

تستهدف ما يزيد على 900 طالب ومعلِّم من ذوي الاحتياجات

دشَّن فهاد الذويبي، مساعد المدير العام للتعليم للبنين بمحافظة الطائف، فعاليات أسبوع فطن للتربية الخاصة بمعهد الأمل للبنين، بحضور عدد من مديري الإدارات.



واشتملت فعاليات التدشين على عرض مرئي عن برنامج فطن، ومشاركة عدد من طلاب معهد الأمل في التلوين، وكذلك عدد من اللوحات التعريفية بالبرنامج والتوعوية.



وخلال الفعاليات أكد الذويبي في كلمته أهمية برنامج فطن؛ باعتباره برنامجًا وطنيًّا؛ يجب على الجميع تبنيه؛ لأنه يستهدف جميع شرائح المجتمع. مشيرًا إلى أن البرنامج بمنزلة الحصن المنيع لحماية الطلاب والطالبات من المهددات.



وتستهدف فعاليات أسبوع فطن للتربية الخاصة ما يزيد على 900 طالب ومعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى تدريب طلاب التربية الخاصة بمختلف فئاتهم (فكري، بصري، سمعي، مكفوفين) على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وتعزيزها لديهم، ووقايتهم من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية.



ويشتمل برنامج أسبوع فطن للتربية الخاصة على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب الصم وضعاف السمع، ولمعلمي التربية الفكرية، وكذلك برنامج برايل فطن للطلاب المكفوفين.