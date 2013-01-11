بالصور.. "تصفية" تحتفل بإعادة 6 مليارات ريال حقوق 35 ألف مساهم

كرمت "الربيعة" وأعضاء اللجنة.. ودشنت هويتها الجديدة

(تصوير: عبد الملك سرور) أقامت أمانة لجنة المساهمات العقارية اليوم احتفالاً بمناسبة مرور 5 أعوام على الانطلاقة الفعلية للجنة، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، كما تم تدشين شعار اللجنة الذي حمل اسم "نصفية".

وقد شهد الحفل تكريم رئيس اللجنة السابق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، والأعضاء السابقين والحاليين للجنة وعدد من منسوبي الأمانة العامة للمساهمات العقارية ممن أتموا خمس سنوات في اللجنة، وتم في الحفل تكريم الراعي الحصري لأعمال اللجنة البنك العربي الوطني، والرعاة الإعلاميين للحفل (القناة الإخبارية، صحيفة سبق، صحيفة الاقتصادية).

وأثنى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمة ألقاها أثناء الحفل، على جهود أعضاء اللجنة السابقين والحاليين، مؤكداً أن إنجازات اللجنة في السنوات الخمس الماضية ساهمت في إعادة حقوق أكثر من خمسة وثلاثين ألف مساهم بمبالغ تجاوزت ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال.

من جهته، أعرب وزير الصحة ورئيس لجنة المساهمات العقارية سابقاً الدكتور توفيق الربيعة عن سعادته للنتائج التي وصلت لها اللجنة، وتطرق إلى بدايات العمل الفعلي للجنة وتكوينها، وتمنى دوام التوفيق للجنة وكافة منسوبيها.

بدوره ألقى أمين عام اللجنة حمزة العسكر كلمةً بعث فيها رسائل شكر لوزيري التجارة والاستثمار الحالي والسابق، وإلى أعضاء اللجنة السابقين والحاليين وإلى الراعي الحصري لها، وخاطب العسكر منسوبي الأمانة العامة للجنة.

وقد شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "حكاية إنجاز" تضمن قصة مساهم ساهمت اللجنة في إعادة حقوقه إليه، وآلية إعادة الحقوق للمساهمين عموماً.