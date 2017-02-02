بالصور.. جسر "العفريت الغاضب" ينتشر في 17 دولة ويشاهده 200 مليون سائح

يحمل أغلبها نفس الشكل والأشهر في ألمانيا والجزائر وفرنسا

يعتبر جسر الشيطان أو "العفريت الغاضب" أحد أشهر الجسور التى توجد في العديد من دول العالم، والتي يقدر عددها بـ 17 دولة معظمها في قارة أوروبا، نظراً لكثرة الأنهار والجبال بها.



وأشهر الجسور التي تحمل نفس الاسم يوجد في ألمانيا تم بناؤه عام ١٨٦٠ بطريقة دقيقة وعبقرية، حيث ينعكس على الماء على شكل دائرة كاملة ويسمى بـ"جسر الشيطان"، وهو اسم دارج في أوروبا لأي مكان تم بناؤه بالطوب الأحمر أو الحجر القديم وكانوا يطلقونه أيضاً على أي بناء ينتج من ظاهرة طبيعية ويرجعونها إلى قدرات غير بشرية.



وفي قسنطينة بالجزائر من أعلى ضفتي وادي الرمال تحكي بعض العائلات قصصاً غريبة بخصوصه، وبسبب شهرته جرى إعادة تأهيله في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، والذي يربطه بدوره بجسر الشلالات ارتبطت به قصص غريبة تفسر الأصوات المرعبة التي تسمع فوق الصخر العتيق، والتي يقال إنها صوت العفريت أو المارد الغاضب، بينما هي في الواقع مجرّد أصوات ناتجة عن التقاء مياه وادي الرمال وبومرزوق بخوانق أسفل الصخر، وهو أيضا ما تسبب في تلف هذا الجسر الذي يعود تاريخ تشييده إلى العهد العثماني قبل أن يعيد الاستعمار ترميمه وإطلاق هذه التسمية عليه.



وتوضح بعض الأبحاث الفرنسية أن جسور الشيطان تحمل جميعها نفس الشكل والتي تظهر عموماً في شكل أقواس أو قوس كبير، كما بيّنت الدراسات أن أغلبها شيّد في العصور الوسطى، ويمثل اسمها النجاح التكنولوجي المحقق حينها.



وتقول الخرافة الأوروبية: "إن أحد الأشخاص طلب من الشيطان المساعدة لإنجاز جسر فشل في تشييده وحده، فوافق الشيطان بشرط أن ينال روح أول آدمي يمر عليه، فتم الاتفاق على هذا الأساس وشيّد الجسر في ليلة واحدة لكن الشيطان أخطأ حساباته لأن الإنسان عادة يسوق حيواناته قبله، فسمع صوت الديك فألقى بنفسه في النهر من أعلى الجسر".



وهناك رواية أخرى جاء فيها: "أن الشيطان والإنسان تنافسا على بناء الجسر وعليه بني بطريقة سريعة".



ومن الدول التي يوجد بها «جسر الشيطان» ألمانيا، بلغاريا، كولومبيا، كوستا ريكا، إسبانيا، أستونيا. وإن اختلفت التسميات حسب اختلاف اللغات «بونتي ديل كومون»، «بونتي دي بيدرا»،"ديبرووارن زوبيا"، "بونت ديل ديابلي".



كما يوجد بفرنسا أكثر من 50 جسرًا تحمل جميعها نفس التسمية، وذلك بمختلف المدن والقرى، والتي تشبه كثيراً الجسر الموجود ويزور تلك الجسور فى المتوسط سنوياً ما يقارب من 210 مليون شخص في الدول 17.