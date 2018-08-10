بالصور.. "جوليا" الجديدة.. الأناقة الإيطالية في الأسواق السعودية

تجمع طرازات ألفا روميو بين التراث والسرعة والجمال، مما يجعلها تجسد تعبيراً للأناقة الإيطالية في عالم السيارات، وليست استثناء في ذلك سيارة جوليا الجديدة، التي طرحتها تواً في المملكة العربية السعودية الشركة المتحدة للسيارات، الموزع الوحيد لسيارات ألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات بروفيشيونال وجيب ورام في المملكة.

وقال نائب الرئيس لتطوير العلامات التجارية والأعمال بالشركة المتحدة للسيارات يان شايدغن "إن إطلاق جوليا الجديدة يعكس صفحة جديدة تتم كتابتها لهذه العلامة التجارية التي لم تتوقف عن طرح طراز يجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويعتبر واحداً من أكثر الأمثلة الرائعة لتميز سيارات ألفا روميو".

وتأسست ألفا، وهي الأحرف الأولى بالإيطالية لكلمات "مصنع سيارات لومبارد، الشركة العامة" في 24 يونيو من عام 1910 في ميلانو بإيطاليا.

وتتألف تشكيلة ألفا روميو جوليا الجديدة من أربعة مستويات مختلفة، هي جوليا المجهزة بمحركV6 سعة 0ر2 لتر بقوة 280 حصاناً، وطرازا سوبر وفيلوتشي بالإضافة إلى الطراز المعياري الجديد للعلامة التجارية وهو طراز جوليا كوادريفوليو المجهزة بمحرك بنزين توربو من ست أسطوانات سعة 9ر2 لتر وتبلغ قوته الحصانية 510 أحصنة، وهو مستوحى من تكنولوجيا وخبرة فيراري. والمحركات بمختلف اختياراتها مصنوعة في إيطاليا ومصنوعة بالكامل من الألمنيوم.