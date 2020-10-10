تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي (جازان ونجران) من إحباط عدة محاولات لتهريب (٢٠٦,٨) كجم من الحشيش المخدر خلال الأسبوع الثاني من بداية العام الهجري لهذا العام. وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي(جازان ونجران) خلال الفترة من ١٠ / ١ / ١٤٣٩هـ، حتى ١٨ / ١ / ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبثّ هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٢٠٦,٨) كجم من مادة الحشيش المخدر. وتابع: في حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى. وأكّد المتحدث الرسمي أن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وإمكانات للتصدّي لأي محاولات تجاوز أو تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف، والله ولي التوفيق.

بالصور .. حرس حدود المنطقة الجنوبية يُحبط تهريب 200 كجم حشيش مسلّم الهواملة سبق 2017-10-10 تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي (جازان ونجران) من إحباط عدة محاولات لتهريب (٢٠٦,٨) كجم من الحشيش المخدر خلال الأسبوع الثاني من بداية العام الهجري لهذا العام.





وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي(جازان ونجران) خلال الفترة من ١٠ / ١ / ١٤٣٩هـ، حتى ١٨ / ١ / ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبثّ هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٢٠٦,٨) كجم من مادة الحشيش المخدر.





وتابع: في حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.





وأكّد المتحدث الرسمي أن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وإمكانات للتصدّي لأي محاولات تجاوز أو تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف، والله ولي التوفيق.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439 11:23 AM

بالصور .. حرس حدود المنطقة الجنوبية يُحبط تهريب 200 كجم حشيش المتحدث الرسمي: ضُبطت مع أشخاص حاولوا التسلل قادمين من اليمن





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تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي (جازان ونجران) من إحباط عدة محاولات لتهريب (٢٠٦,٨) كجم من الحشيش المخدر خلال الأسبوع الثاني من بداية العام الهجري لهذا العام.





وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي(جازان ونجران) خلال الفترة من ١٠ / ١ / ١٤٣٩هـ، حتى ١٨ / ١ / ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبثّ هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٢٠٦,٨) كجم من مادة الحشيش المخدر.





وتابع: في حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.





وأكّد المتحدث الرسمي أن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وإمكانات للتصدّي لأي محاولات تجاوز أو تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف، والله ولي التوفيق.