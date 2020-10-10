النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. حرس حدود المنطقة الجنوبية يُحبط تهريب 200 كجم حشيش

المتحدث الرسمي: ضُبطت مع أشخاص حاولوا التسلل قادمين من اليمن

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي (جازان ونجران) من إحباط عدة محاولات لتهريب (٢٠٦,٨) كجم من الحشيش المخدر خلال الأسبوع الثاني من بداية العام الهجري لهذا العام.


وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي(جازان ونجران) خلال الفترة من ١٠ / ١ / ١٤٣٩هـ، حتى ١٨ / ١ / ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبثّ هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٢٠٦,٨) كجم من مادة الحشيش المخدر.


وتابع: في حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.


وأكّد المتحدث الرسمي أن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وإمكانات للتصدّي لأي محاولات تجاوز أو تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف، والله ولي التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. حرس حدود المنطقة الجنوبية يُحبط تهريب 200 كجم حشيش
سبق

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي (جازان ونجران) من إحباط عدة محاولات لتهريب (٢٠٦,٨) كجم من الحشيش المخدر خلال الأسبوع الثاني من بداية العام الهجري لهذا العام.


وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي(جازان ونجران) خلال الفترة من ١٠ / ١ / ١٤٣٩هـ، حتى ١٨ / ١ / ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبثّ هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٢٠٦,٨) كجم من مادة الحشيش المخدر.


وتابع: في حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.


وأكّد المتحدث الرسمي أن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وإمكانات للتصدّي لأي محاولات تجاوز أو تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف، والله ولي التوفيق.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
11:23 AM

بالصور .. حرس حدود المنطقة الجنوبية يُحبط تهريب 200 كجم حشيش

المتحدث الرسمي: ضُبطت مع أشخاص حاولوا التسلل قادمين من اليمن

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
5
3,287

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي (جازان ونجران) من إحباط عدة محاولات لتهريب (٢٠٦,٨) كجم من الحشيش المخدر خلال الأسبوع الثاني من بداية العام الهجري لهذا العام.


وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتَي(جازان ونجران) خلال الفترة من ١٠ / ١ / ١٤٣٩هـ، حتى ١٨ / ١ / ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبثّ هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٤) أشخاص من الجنسية اليمنية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٢٠٦,٨) كجم من مادة الحشيش المخدر.


وتابع: في حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.


وأكّد المتحدث الرسمي أن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وإمكانات للتصدّي لأي محاولات تجاوز أو تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف، والله ولي التوفيق.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,607
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,877
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,278
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,630

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة