بالصور.. حريق يدمِّر مركزًا إسلاميًّا في تكساس

بعد ساعات من توقيع ترامب حظرًا على دول عربية وإسلامية

اندلع حريق كبير في المركز الإسلامي الوحيد في مدينة فيكتوريا في ولاية تكساس الأمريكية، بعد ساعات فقط من توقيع إدارة ترامب الأمريكية حظرًا على دول إسلامية عدة لدخول المسلمين إلى أمريكا، وذلك بحسب موقع ثينك بروقريسس الأمريكي.

وأضاف التقرير الذي طالعته "سبق": "اندلع الحريق الساعة الـ2 فجر اليوم السبت. وبحسب بيان من مركز إطفاء الحريق في مدينة فيكتوريا فإنهم لا علم لهم حول سبب الحريق، لكنه طلب مساعدة فيدرالية للتحقيق في الحادث".

وقال مدير المركز شهيد هاشمي أثناء اندلاع الحريق: "إنه مركز للعبادة، ولن أتكهن حتى الآن بأسباب الحريق". كاشفًا أن المركز قد تعرّض لعملية سطو الأسبوع الماضي.

وأضاف: "المركز بمنزلة موطن لأكثر من 100 فرد من المسلمين، ولم يتعرض أي أحد لأذى. ويعتزم المركز مواصلة الصلاة في الحديقة العامة حتى يتم إعادة بنائه". مشيرًا إلى أنه قد بدأت عملية جمع الأموال لإعادة البناء.

ودمَّر الحريق المسجد بشكل كامل كما أظهرت الصور. ويُعد الحادث الأبرز بعد تزايد حوادث الكراهية تجاه المسلمين منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.