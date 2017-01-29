بالصور.. حفريات وتشققات طريق يربط الرياض بـ 3 مناطق رئيسة

أهالي "وادي الدواسر" يصفون ذلك بالإهمال مطالبين بسرعة معالجتها

وثقت عدسة "سبق" تشققات الطريق العام، الذي يربط العاصمة الرياض بثلاث مناطق إدارية؛ ما جعله يتحول لمصائد تتربص بحياة سالكيه، وتعرِّضهم للموت، وخصوصًا مع بدء إجازة منتصف السنة الدراسية.

ويعد الطريق الشريان الوحيد والقلب النابض لمحافظة وادي الدواسر، وهو أحد أهم الطرق الرئيسة في المنطقة، ويبلغ طوله أكثر من 30 كيلومترًا، وأصبح يشكل نقطة سوداء، ترهق المواطنين وزوار المحافظة، في ظل عدم تحرُّك المسؤولين واهتماماتهم به، رغم وجود أهم الجهات الحكومية بجانبه.

"سبق" تلقت عددًا من شكاوى المواطنين والزوار حول كثرة الحفريات على الشريان الوحيد بالمحافظة (تشققات الطبقة الأسفلتية)، وخطورتها على مركباتهم، دون تحرك من الجهة المعنية لمعالجته، واصفين ذلك بالإهمال الواضح، والتهاون بأرواح عابري الطريق.

وأكد الأهالي في حديثهم أن هذا الطريق يعتبر من الطرق المهمة والحيوية؛ ويحتاج لوقفة جادة واهتمام ومتابعة من المسؤولين، بإيجاد حلول سريعة لمعالجة التشققات والحفر بطبقة أسفلتية تسترها، وتحفظ أرواح عابريه من خطرها؛ كونه يعد المدخل الرئيس والعام الذي يعكس مدى تقدُّم حضارة المحافظة وقاطنيها.