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بالصور .. "رئاسة شؤون الحرمين" ترفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة

قالت: ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من الثوب اعتقادات خاطئة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار (3) ثلاثة أمتار تقريباً وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع .

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة أن الرئاسة جرياً على العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج هذا العام1438هـ عمل فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع هذا الإجراء الذى يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.

وأكد أن ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفع الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض وبمحيط 47 متراً, لافتاً أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. "رئاسة شؤون الحرمين" ترفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار (3) ثلاثة أمتار تقريباً وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع .

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة أن الرئاسة جرياً على العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج هذا العام1438هـ عمل فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع هذا الإجراء الذى يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.

وأكد أن ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفع الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض وبمحيط 47 متراً, لافتاً أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
06:49 PM

بالصور .. "رئاسة شؤون الحرمين" ترفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة

قالت: ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من الثوب اعتقادات خاطئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
2
15,016

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار (3) ثلاثة أمتار تقريباً وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع .

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة أن الرئاسة جرياً على العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج هذا العام1438هـ عمل فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع هذا الإجراء الذى يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.

وأكد أن ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفع الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض وبمحيط 47 متراً, لافتاً أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.

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