بالصور.. رئيسَا أمريكا وكوريا الشمالية يتعانقان في شوارع هونج كونج!

ضجّت مدينة هونج كونج بعد ظهور شبيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يعانق شبيهاً لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أحد شوارعها.

وحسب وكالة أنباء "رويترز"؛ فقد أثار الشبيهان الدهشة عندما سارا في منطقة تسوق مزدحمة بهدف الترويج لأغنية بمناسبة رأس السنة القمرية.

وصرخ شبيه "كيم"، وهو موسيقيّ أسترالي يعيش في هونج كونج، قائلاً: "مُوتي يا أمريكا"؛ بينما بدا شبيه ترامب -وهو موسيقي أمريكي يبلغ من العمر 66 عاماً ويُدعى "دينيس آلان"- متجهماً.

وقد تَطَلّب الأمر من "آلان" وقتاً أطول من "هاوارد" للاستعداد للظهور في هيئة ترامب؛ إذ إنه قضى ساعة ونصف الساعة وهو يضع طبقة تلو الأخرى من مسحوق برتقالي على وجهه؛ بينما كان مُصَفِّفٌ للشعر يضبط شعره المستعار.

كما مزح شبيه "كيم"، وأثنى على تنصيب ترامب زعيماً للعالم الحر قائلاً: إن البلدين (الولايات المتحدة وكوريا الشمالية) قد يصبحان صديقين أخيراً بعدما أصبح كل منهما تحت حكم "دكتاتور".