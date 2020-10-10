النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. رئيس الحرس الملكي ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد لأسر الشهيدين "المطيري" و"السبيعي"

​استُشهدا خلال هجوم إرهابي على نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة

نقل رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي منسوبي رئاسة الحرس الملكي لأسر وذوي الشهيدين الوكيل الرقيب حماد بن علي المطيري، وجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي اللذين استشهدا خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.

وثمن رئيس الحرس الملكي خلال زيارته لذوي الشهيدين، اليوم، الموقف المشرف للشهيدين لحماية أمن بلدنا الغالي، وتقديم أرواحهما فداء للدين ثم الملك والوطن.

ورافق رئيس الحرس الملكي، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق عبدالله بن علي القحطاني، وقائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وعدد من كبار الضباط وضباط الصف ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. رئيس الحرس الملكي ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد لأسر الشهيدين "المطيري" و"السبيعي"
سبق

نقل رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي منسوبي رئاسة الحرس الملكي لأسر وذوي الشهيدين الوكيل الرقيب حماد بن علي المطيري، وجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي اللذين استشهدا خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.

وثمن رئيس الحرس الملكي خلال زيارته لذوي الشهيدين، اليوم، الموقف المشرف للشهيدين لحماية أمن بلدنا الغالي، وتقديم أرواحهما فداء للدين ثم الملك والوطن.

ورافق رئيس الحرس الملكي، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق عبدالله بن علي القحطاني، وقائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وعدد من كبار الضباط وضباط الصف ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
07:22 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
02:08 AM

بالصور.. رئيس الحرس الملكي ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد لأسر الشهيدين "المطيري" و"السبيعي"

​استُشهدا خلال هجوم إرهابي على نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
8
34,688

نقل رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتعازي منسوبي رئاسة الحرس الملكي لأسر وذوي الشهيدين الوكيل الرقيب حماد بن علي المطيري، وجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي اللذين استشهدا خلال هجوم إرهابي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة.

وثمن رئيس الحرس الملكي خلال زيارته لذوي الشهيدين، اليوم، الموقف المشرف للشهيدين لحماية أمن بلدنا الغالي، وتقديم أرواحهما فداء للدين ثم الملك والوطن.

ورافق رئيس الحرس الملكي، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق عبدالله بن علي القحطاني، وقائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وعدد من كبار الضباط وضباط الصف ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة