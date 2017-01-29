بالصور.. "ربيع النعيرية" يجذب أهالي الشرقية ودول الخليج في الإجازة

انطلاق فعالية سباق الهجن بحضور عدد من المسؤولين

شهد مهرجان ربيع النعيرية حضوراً غفيراً من الزوار والمتنزهين الذين قدموا من مختلف محافظات المنطقة الشرقية ودول الخليج .

وازدحمت الساحة العامة للمهرجان بالرواد الذين تجولوا في جنباته وزاروا أركانه المختلفة، كخيمة المعارض للجهات المشاركة، وبيت الشعر الذي ظل يستقبل الزوار ويقدم لهم واجب الضيافة مع استمرار إشعال الحطب.

وقد تواجدت لجنة الصقور التي عرفت الزائرين بأنواعها ومكنتهم من التقاط الصور التذكارية معها، بالإضافة إلى الإبل التي اتخذت من أمام القرية الشعبية مكانًا مناسباً لإضفاء طابع من الحياة الصحراوية على المكان، وتمكين الزوار خاصة الأطفال من التصوير مع هذه الإبل في المكان المخصص لها أمام بيت الشعر.

كما أقيمت على هامش مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر فعالية سباق الهجن في ميدان الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله للهجن بحضور محافظ النعيرية وعدد من المسؤولين.