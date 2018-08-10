بالصور ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

بهدفين في شباك مانشستر يونايتد

توج ريال مدريد الإسباني (بطل دوري الأبطال) بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد (الفائز بالدوري الأوروبي) بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيليب أرينا في العاصمة المقدونية سكوبي.



افتتح النادي الملكي أهداف اللقاء عبر لاعبه البرازيلي كاسيميرو قبل أن يضيف زميله الإسباني إيسكو الهدف الثاني بالدقيقة 52 وقلص المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.



وهذا اللقب الرابع للفريق ريال مدريد والثاني على التوالي في البطولة.

