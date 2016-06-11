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بالصور .. "سبق" ترصد جهود رجال أمن الطرق بمركز القدية

لاحظت تيسير المرور عند البوابة الغربية للرياض

تصوير: عبدالملك سرور

وقفت "سبق"، خلال جولة ميدانية، على جهود رجال أمن الطرق في نقطة القدية؛ البوابة الغربية لمدينة الرياض، بمرافقة قائد قوة أمن الطرق بمركز القدية العقيد فهد الحقباني.

ورصدت كاميرا "سبق"، جاهزية رجال الأمن وما يبذلونه من جهود في سبيل تسهيل حركة المرور وتنبيه وإرشاد وتوجيه قائدي المركبات للالتزام بعوامل السلامة وعدم مجاوزة السرعة المحدّدة والتأكّد من سلامة الأوراق الخاصّة بالمركبات ورخص قائديها.

وقال "الحقباني": توجيهات القيادة تشدّد على تذليل العقبات وتسهيل السبل كافة للمعتمرين ورواد الطريق، بحسب الأنظمة والتعليمات التي وضعتها الدولة.

ويعتبر مركز قوة أمن الطرق بالقدية من أهم النقاط التي تشهد حركة سير كبيرة وهي المدخل والمخرج لمدينة الرياض في بوابتها الغربية، والممر الرئيس لطريق الحجاز، كما يتبعها عدد من نقاط التهدئة التي وضعت لتسهم في الحد من الحوادث المرورية وعدم تجاوز السرعة.

ورافقت "سبق"، خلال جولتها الميدانية، العقيد فهد الحقباني؛ في أثناء تفقده نقطة القدية، ولاحظت فرز ومتابعة حركة السير من قبل رجال قوة أمن الطرق مع الحرص على عدم تعثر حركة السير.

وتقدمت "سبق"، بالشكر للعقيد فهد الحقباني؛ على إتاحة هذه الفرصة، وتسهيل المهمة التي نسقها الرائد حمود بن سالم الخنفري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. "سبق" ترصد جهود رجال أمن الطرق بمركز القدية
سبق

تصوير: عبدالملك سرور

وقفت "سبق"، خلال جولة ميدانية، على جهود رجال أمن الطرق في نقطة القدية؛ البوابة الغربية لمدينة الرياض، بمرافقة قائد قوة أمن الطرق بمركز القدية العقيد فهد الحقباني.

ورصدت كاميرا "سبق"، جاهزية رجال الأمن وما يبذلونه من جهود في سبيل تسهيل حركة المرور وتنبيه وإرشاد وتوجيه قائدي المركبات للالتزام بعوامل السلامة وعدم مجاوزة السرعة المحدّدة والتأكّد من سلامة الأوراق الخاصّة بالمركبات ورخص قائديها.

وقال "الحقباني": توجيهات القيادة تشدّد على تذليل العقبات وتسهيل السبل كافة للمعتمرين ورواد الطريق، بحسب الأنظمة والتعليمات التي وضعتها الدولة.

ويعتبر مركز قوة أمن الطرق بالقدية من أهم النقاط التي تشهد حركة سير كبيرة وهي المدخل والمخرج لمدينة الرياض في بوابتها الغربية، والممر الرئيس لطريق الحجاز، كما يتبعها عدد من نقاط التهدئة التي وضعت لتسهم في الحد من الحوادث المرورية وعدم تجاوز السرعة.

ورافقت "سبق"، خلال جولتها الميدانية، العقيد فهد الحقباني؛ في أثناء تفقده نقطة القدية، ولاحظت فرز ومتابعة حركة السير من قبل رجال قوة أمن الطرق مع الحرص على عدم تعثر حركة السير.

وتقدمت "سبق"، بالشكر للعقيد فهد الحقباني؛ على إتاحة هذه الفرصة، وتسهيل المهمة التي نسقها الرائد حمود بن سالم الخنفري.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
04:24 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:22 AM

بالصور .. "سبق" ترصد جهود رجال أمن الطرق بمركز القدية

لاحظت تيسير المرور عند البوابة الغربية للرياض

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
12
25,859

تصوير: عبدالملك سرور

وقفت "سبق"، خلال جولة ميدانية، على جهود رجال أمن الطرق في نقطة القدية؛ البوابة الغربية لمدينة الرياض، بمرافقة قائد قوة أمن الطرق بمركز القدية العقيد فهد الحقباني.

ورصدت كاميرا "سبق"، جاهزية رجال الأمن وما يبذلونه من جهود في سبيل تسهيل حركة المرور وتنبيه وإرشاد وتوجيه قائدي المركبات للالتزام بعوامل السلامة وعدم مجاوزة السرعة المحدّدة والتأكّد من سلامة الأوراق الخاصّة بالمركبات ورخص قائديها.

وقال "الحقباني": توجيهات القيادة تشدّد على تذليل العقبات وتسهيل السبل كافة للمعتمرين ورواد الطريق، بحسب الأنظمة والتعليمات التي وضعتها الدولة.

ويعتبر مركز قوة أمن الطرق بالقدية من أهم النقاط التي تشهد حركة سير كبيرة وهي المدخل والمخرج لمدينة الرياض في بوابتها الغربية، والممر الرئيس لطريق الحجاز، كما يتبعها عدد من نقاط التهدئة التي وضعت لتسهم في الحد من الحوادث المرورية وعدم تجاوز السرعة.

ورافقت "سبق"، خلال جولتها الميدانية، العقيد فهد الحقباني؛ في أثناء تفقده نقطة القدية، ولاحظت فرز ومتابعة حركة السير من قبل رجال قوة أمن الطرق مع الحرص على عدم تعثر حركة السير.

وتقدمت "سبق"، بالشكر للعقيد فهد الحقباني؛ على إتاحة هذه الفرصة، وتسهيل المهمة التي نسقها الرائد حمود بن سالم الخنفري.

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