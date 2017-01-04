بالصور.. "سبق" ترصد زيارة مدير شرطة حائل للقطاعات الأمنية كافة بالمنطقة

اطمأن على تجهيزات القوات لمحاربة الفكر الضال والقضاء على من يحمله أو يدعمه

رصدت "سبق" الجولة الميدانية التي قام بها مدير شرطة منطقة حائل، اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد، بعد تكليفه في صفر الماضي مديرًا لشرطة منطقة حائل خلفًا للواء إبراهيم بن عواض الألمعي، الذي تم نقله مستشارًا بمكتب مدير الأمن العام.



وقد بدأت جولة اللواء "المحيميد" بزيارة لمحكمة الاستئناف، والمحكمة العامة، والمحكمة الجزائية، وكان في استقباله بمحكمة الاستئناف الشيخ سلامة بن محمد الجلعود، وفي المحكمة العامة الشيخ محمد بن صالح الجزاع بحائل، وفي المحكمة الجزائية بحائل الشيخ سليمان بن ناصر الرياعي وعدد من أعضاء المحكمة. وقد تم خلال هذه الزيارات مناقشة آلية العمل لتسهيل الإجراءات، وخدمة المواطن بيسر وسهولة.



عقب ذلك زار المحيميد جامعة حائل، وكان في استقباله الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل بالمدينة الجامعية، بعدها قام مدير شرطة منطقة حائل بزيارة لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة حائل، وكان باستقباله مدير الفرع الدكتور تركي بن عبدالعزيز القحطاني، وناقش معه العمل المشترك بينهما؛ لضمان الوصول إلى خدمة جميع القضايا التي يتم إحالتها من الشرطة إلى الهيئة.



فيما استقبل مدير شرطة منطقة حائل، اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد، المدير العام للشؤون الصحية، الدكتور فواز بن فهد الراشد، وجرى بحث أوجه التعاون والشراكة بين الصحة والشرطة في جميع المرافق الصحية بمنطقة حائل.



كما قام المحيميد، يرافقه عدد من قيادات أفرع الأمن العام بمنطقة حائل، بزيارة لمطار حائل من أجل الالتقاء بالمسؤولين، ومناقشة سبل التعاون، وتذليل ما يعترضها من صعوبات لما من شأنه تقديم خدمات أمنية عالية. كما قام بزيارة نقطة أمن المطار، وأصدر توجيهاته بدعمها بالأفراد والآليات.



من جهة أخرى، استقبل مدير شرطة منطقة حائل مدير مركز شرطة المنتزه المقدم عبدالعزيز بن عبدالهادي الشمري، ومدير مركز شرطة العزيزية الرائد عايد بن نشمي الشمري، وعمد الأحياء الواقعة بالمنتزه والعزيزية. وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث حيال أهمية دور عمدة الحي، وما يمثله من أهمية لخدمة الوطن والمواطن، وفق تطلعات ولاة الأمر.



وفي سياق متصل، قام مدير شرطة منطقة حائل بزيارة للغرفة التجارية الصناعية بحائل، وكان باستقباله رئيس مجلس الإدارة خالد بن علي السيف وأعضاء مجلس الإدارة. وتم من خلال الزيارة الإشادة بدور الغرفة التجارية والصناعية، ودورها الفعّال في دعم الأنشطة المجتمعية لخدمة المواطن.كما تم مناقشة سبل التعاون بين الجهتين لما يخدم الوطن والمواطن.



كما قام مدير شرطة حائل بزيارة لإدارة مرور منطقة حائل، واستقبله العميد خالد بن أحمد الضبيب، الذي اصطحب اللواء المحيميد في جولة داخل مقر الإدارة، تفقد خلالها سير العمل، واطلع على إجراءات العمل في أقسام وشُعب الإدارة كافة.



بعد ذلك التقى مديري الشعب والأقسام، ووجه لهم كلمة، حثهم فيها على الإخلاص والتفاني بالعمل؛ ليظهروا بالصورة المشرفة لرجل الأمن. مشيدًا في الوقت ذاته بما يبذلونه من جهود ميدانية في سبيل تحقيق السلامة المرورية، والحد من حوادث السير، ومتطلعًا للمزيد في هذا المجال.



وعلى جانب آخر، استقبل اللواء المحيميد بمكتبه محمد بن عمر السائح، مدير المعهد العلمي بمنطقة حائل. وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث عن الجهود الأمنية لمواجهة الأفكار الضالة وما يتعرض له الأبناء من محاولات خارجية من أعداء الوطن، والدور البارز للتعليم في زرع العقيدة الصحيحة في نفوس الطلاب.



إلى هذا استقبل مدير شرطة منطقة حائل الأمين العام لكراسي البحث والوقف العلمي بجامعة حائل، الدكتور عثمان بن صالح العامر، والمشرف على كرسي الأمير محمد بن نايف للدراسات الأمنية، الدكتور خالد بن سليم الحربي.



وقد تم تناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون الدائم لما يخدم الوطن والمواطن، وذلك من خلال كرسي الأمير محمد بن نايف للدراسات الأمنية، وما يقدم من مبادرات علمية وعملية لخدمة القطاعات الأمنية.



كما استقبل مدير شرطة منطقة حائل رئيس المجلس البلدي بمنطقة حائل فهد بن سعد العامر، وعددًا من أعضاء المجلس، وتم مناقشة بعض الأعمال التي تخدم مصلحة أهالي حائل، وتعزز سبل التعاون بين المجلس والجهات الأمنية.



وشملت زيارات مدير شرطة منطقة حائل جولة تفقدية لإدارة دوريات الأمن بالمنطقة، وكان في استقبال سعادة مدير الإدارة العقيد راشد بن رشيد الرشيدي، وعدد من الضباط. وقد اطلع على سير العمل بالإدارة، وآليات عمل الدوريات الأمنية والتقارير الميدانية لعمل الدوريات، وقام بزيارة شُعب وأقسام الإدارة.



كما تفقد اللواء المحيميد قوة طوارئ حائل، يرافقه في الزيارة مساعدو مدير الشرطة، ومجموعة من الضباط. واطلع على سير العمل في القوة، واطلع على الأقسام المختلفة والمرافق الخدمية في القوة المعدة للأفراد والضباط، وشاهد بعض الفرضيات المعدة من قِبل القوة، التي عكست التنظيم والقدرة العالية التي يتمتع بها فرد قوة طوارئ حائل، وكذلك المهارات الميدانية والمعنويات العالية والجاهزية القصوى.



فيما شاهد "المحيميد" التجهيزات والآليات الخاصة المجهزة بالأسلحة والذخائر، وغيرها من التجهيزات التي تستخدم في التدخل السريع. كما تم تنفيذ فرضية أمام مدير الشرطة لاقتحام مبنى، تحصن فيه مطلوبون، فيما استخدم أفراد القوة الدخول الآمن له، وإصابة الأهداف بكل حرفية.



وفي ختام جولته عبَّر مدير شرطة حائل عن سعادته بما شاهده من مهارات ومن تجهيزات لقوات الطوارئ الخاصة بحائل، واعتزازه وافتخاره بضباط وأفراد القوة في محاربة الفكر الضال، والقضاء على من يحمله أو يدعمه بحول الله وقوته. مؤكدًا أن شرطة منطقة حائل تعتبر طوارئ حائل من أهم القطاعات الأمنية المكملة لهم في خدمة هذا الوطن المعطاء.

