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بالصور..سجون جازان تحتفى بـ 96 نزيلاً حصلوا على الشهادة المهنية

بعد اجتيازهم برامج مجلس التدريب التقني والمهني

شهد مدير السجون بمنطقة جازان، العقيد الدكتور شائع القحطاني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان، المهندس فوزي رضوان تخريج 96 متدربا من نزلاء الإدارة العامة لسجن جازان.

 

واجتاز الخريجون البرامج التدريبية التي نفذها مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان يمثلون تخصصات الحلاقة، الخياطة، الحاسب الآلي، التبريد والتكييف، إلإلكترونيات، الكهرباء، والألمنيوم.

 

وأكد مدير المعهد الصناعي الثانوي بجازان المهندس محمد ناصر بهكلي، أن المعهد يقدم برامج تدريب في عدد من التخصصات المهنية التي ستسهم في إعداد نزلاء السجون وتأهيلهم للعمل بعد انتهاء محكومياتهم.

 

ونوه بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في متابعة دورها الاجتماعي وإنشاء حاضنات أعمال داخل تلك المعاهد للاستفادة من منتجات التدريب فيما يعود بالنفع للمتدربين من نزلاء السجون وتهيئتهم لممارسة العمل الحر بعد خروجهم من السجن من خلال معاهد ريادة الأعمال التي تدعمها المؤسسة بالتعاون مع بنك التسليف والادخار السعودي.

 

ومن جهته، أكد مدير السجون بمنطقة جازان، العقيد الدكتور شائع القحطاني، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون مع إدارات السجون بمناطق ومحافظات المملكة عملت على تنفيذ برامج التدريب المهني بالسجون، وذلك منذ صدور الأمر الكريم من وزير الداخلية بإسناد التدريب إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 

وأوضح أن المؤسسة تتولى تأمين احتياجات التدريب من تجهيزات ومستلزمات  التدريب وتوفير المدربين وتحسين بيئة التدريب ورفع الطاقة الاستيعابية منوهًا بالتعاون المثمر بين السجون والتدريب التقني بالمنطقة لتنفيذ برامج التدريب في السجون ، كما هنأ الخريجين على تخرجهم راجياً لهم الاستفادة مما نهلوه من تدريب حاثهم على تعلّم المزيد لكي يعودوا إلى مجتمعهم أعضاء نافعين منتجين.

 

وفي ختام الحفل تم تكريم المتدربين الخريجين، وكذا المتميزين من النزلاء والمدربين والعاملين.

 

حضر حفل الختام عميد كلية التميز السيد "سكوت" من بريطانيا، حيث أبدى إعجابه بما يقدم للنزلاء من تدريب يضاهي ما يتم تقديمه في الدول المتقدمة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور..سجون جازان تحتفى بـ 96 نزيلاً حصلوا على الشهادة المهنية
سبق

شهد مدير السجون بمنطقة جازان، العقيد الدكتور شائع القحطاني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان، المهندس فوزي رضوان تخريج 96 متدربا من نزلاء الإدارة العامة لسجن جازان.

 

واجتاز الخريجون البرامج التدريبية التي نفذها مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان يمثلون تخصصات الحلاقة، الخياطة، الحاسب الآلي، التبريد والتكييف، إلإلكترونيات، الكهرباء، والألمنيوم.

 

وأكد مدير المعهد الصناعي الثانوي بجازان المهندس محمد ناصر بهكلي، أن المعهد يقدم برامج تدريب في عدد من التخصصات المهنية التي ستسهم في إعداد نزلاء السجون وتأهيلهم للعمل بعد انتهاء محكومياتهم.

 

ونوه بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في متابعة دورها الاجتماعي وإنشاء حاضنات أعمال داخل تلك المعاهد للاستفادة من منتجات التدريب فيما يعود بالنفع للمتدربين من نزلاء السجون وتهيئتهم لممارسة العمل الحر بعد خروجهم من السجن من خلال معاهد ريادة الأعمال التي تدعمها المؤسسة بالتعاون مع بنك التسليف والادخار السعودي.

 

ومن جهته، أكد مدير السجون بمنطقة جازان، العقيد الدكتور شائع القحطاني، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون مع إدارات السجون بمناطق ومحافظات المملكة عملت على تنفيذ برامج التدريب المهني بالسجون، وذلك منذ صدور الأمر الكريم من وزير الداخلية بإسناد التدريب إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 

وأوضح أن المؤسسة تتولى تأمين احتياجات التدريب من تجهيزات ومستلزمات  التدريب وتوفير المدربين وتحسين بيئة التدريب ورفع الطاقة الاستيعابية منوهًا بالتعاون المثمر بين السجون والتدريب التقني بالمنطقة لتنفيذ برامج التدريب في السجون ، كما هنأ الخريجين على تخرجهم راجياً لهم الاستفادة مما نهلوه من تدريب حاثهم على تعلّم المزيد لكي يعودوا إلى مجتمعهم أعضاء نافعين منتجين.

 

وفي ختام الحفل تم تكريم المتدربين الخريجين، وكذا المتميزين من النزلاء والمدربين والعاملين.

 

حضر حفل الختام عميد كلية التميز السيد "سكوت" من بريطانيا، حيث أبدى إعجابه بما يقدم للنزلاء من تدريب يضاهي ما يتم تقديمه في الدول المتقدمة .

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
06:30 PM
بعد اجتيازهم برامج مجلس التدريب التقني والمهني

بالصور..سجون جازان تحتفى بـ 96 نزيلاً حصلوا على الشهادة المهنية

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فهد كاملي - جازان
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8,143

شهد مدير السجون بمنطقة جازان، العقيد الدكتور شائع القحطاني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان، المهندس فوزي رضوان تخريج 96 متدربا من نزلاء الإدارة العامة لسجن جازان.

 

واجتاز الخريجون البرامج التدريبية التي نفذها مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان يمثلون تخصصات الحلاقة، الخياطة، الحاسب الآلي، التبريد والتكييف، إلإلكترونيات، الكهرباء، والألمنيوم.

 

وأكد مدير المعهد الصناعي الثانوي بجازان المهندس محمد ناصر بهكلي، أن المعهد يقدم برامج تدريب في عدد من التخصصات المهنية التي ستسهم في إعداد نزلاء السجون وتأهيلهم للعمل بعد انتهاء محكومياتهم.

 

ونوه بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في متابعة دورها الاجتماعي وإنشاء حاضنات أعمال داخل تلك المعاهد للاستفادة من منتجات التدريب فيما يعود بالنفع للمتدربين من نزلاء السجون وتهيئتهم لممارسة العمل الحر بعد خروجهم من السجن من خلال معاهد ريادة الأعمال التي تدعمها المؤسسة بالتعاون مع بنك التسليف والادخار السعودي.

 

ومن جهته، أكد مدير السجون بمنطقة جازان، العقيد الدكتور شائع القحطاني، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتعاون مع إدارات السجون بمناطق ومحافظات المملكة عملت على تنفيذ برامج التدريب المهني بالسجون، وذلك منذ صدور الأمر الكريم من وزير الداخلية بإسناد التدريب إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

 

وأوضح أن المؤسسة تتولى تأمين احتياجات التدريب من تجهيزات ومستلزمات  التدريب وتوفير المدربين وتحسين بيئة التدريب ورفع الطاقة الاستيعابية منوهًا بالتعاون المثمر بين السجون والتدريب التقني بالمنطقة لتنفيذ برامج التدريب في السجون ، كما هنأ الخريجين على تخرجهم راجياً لهم الاستفادة مما نهلوه من تدريب حاثهم على تعلّم المزيد لكي يعودوا إلى مجتمعهم أعضاء نافعين منتجين.

 

وفي ختام الحفل تم تكريم المتدربين الخريجين، وكذا المتميزين من النزلاء والمدربين والعاملين.

 

حضر حفل الختام عميد كلية التميز السيد "سكوت" من بريطانيا، حيث أبدى إعجابه بما يقدم للنزلاء من تدريب يضاهي ما يتم تقديمه في الدول المتقدمة .

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