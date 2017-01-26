بالصور.. "شرطة جدة" تطيح بـ 6 أفارقة مخالفين لأنظمة الإقامة

‏ تقوم بتعبئة وتخزين مواد استهلاكية بشكل مخالف

أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي أن قوة الضبط الميداني بشرطة المحافظة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة.

وأضاف العقيد القرشي أن ذلك حدث بعد توفر وجمع معلومات عن وجود عمالة غير نظامية تقوم بتعبئة وتخزين مواد استهلاكية مختلفة وبشكل مخالف، حيث أسفرت تلك النتائج عن ضبط "٦" أشخاص مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الأفريقية.

وأشار القرشي إلى أنه تم ضبط "٩٣٤٦٣" منتجاً مختلف الأنواع ومبالغ مالية وأجهزة جوالات مع هذه العمالة، وقد تم تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية.