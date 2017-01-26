بالصور.. "شرطة جدة" تطيح بـ 6 أفارقة مخالفين لأنظمة الإقامة
تقوم بتعبئة وتخزين مواد استهلاكية بشكل مخالف
أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي أن قوة الضبط الميداني بشرطة المحافظة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة.
وأضاف العقيد القرشي أن ذلك حدث بعد توفر وجمع معلومات عن وجود عمالة غير نظامية تقوم بتعبئة وتخزين مواد استهلاكية مختلفة وبشكل مخالف، حيث أسفرت تلك النتائج عن ضبط "٦" أشخاص مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الأفريقية.
وأشار القرشي إلى أنه تم ضبط "٩٣٤٦٣" منتجاً مختلف الأنواع ومبالغ مالية وأجهزة جوالات مع هذه العمالة، وقد تم تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية.
بالصور.. "شرطة جدة" تطيح بـ 6 أفارقة مخالفين لأنظمة الإقامة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-26
أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي أن قوة الضبط الميداني بشرطة المحافظة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة.
وأضاف العقيد القرشي أن ذلك حدث بعد توفر وجمع معلومات عن وجود عمالة غير نظامية تقوم بتعبئة وتخزين مواد استهلاكية مختلفة وبشكل مخالف، حيث أسفرت تلك النتائج عن ضبط "٦" أشخاص مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الأفريقية.
وأشار القرشي إلى أنه تم ضبط "٩٣٤٦٣" منتجاً مختلف الأنواع ومبالغ مالية وأجهزة جوالات مع هذه العمالة، وقد تم تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية.
26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
08:51 PM
تقوم بتعبئة وتخزين مواد استهلاكية بشكل مخالف
بالصور.. "شرطة جدة" تطيح بـ 6 أفارقة مخالفين لأنظمة الإقامة
أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي أن قوة الضبط الميداني بشرطة المحافظة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة.
وأضاف العقيد القرشي أن ذلك حدث بعد توفر وجمع معلومات عن وجود عمالة غير نظامية تقوم بتعبئة وتخزين مواد استهلاكية مختلفة وبشكل مخالف، حيث أسفرت تلك النتائج عن ضبط "٦" أشخاص مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الأفريقية.
وأشار القرشي إلى أنه تم ضبط "٩٣٤٦٣" منتجاً مختلف الأنواع ومبالغ مالية وأجهزة جوالات مع هذه العمالة، وقد تم تسليم ما تم ضبطه لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية.