بالصور.. ضيوف الرحمن يسجدون لله تعبيرًا عن فرحتهم بالوصول إلى المدينة

في ظل الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة الحجيج

أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سجود ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة تعبيرًا عن فرحتهم بالوصول إلى محطتهم الأولى في رحلتهم إلى الحج لهذا العام.



وعبّر عددٌ من الحجاج الذين وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن فرحتهم بالوصول للمدينة بالسجود شكرًا لله فور وصولهم للمطار وتحقيق حلمهم بحج بيت الله الحرام وأداء المناسك في ظل الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات لخدمة الحجيج.



يُشار إلى أن نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل استقبل عددًا من ضيوف الرحمن القادمين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بالتهاني والهدايا بسلامة الوصول.

وبدأت المدينة المنورة باستقبال حجاج بيت الله الحرم لهذا العام 1438هـ منذ مطلع الشهر الحالي وسط منظومة خدمات متكاملة أعدتها الشركات العاملة في مطار المدينة المنورة والجهات المعنية بإشراف إمارة منطقة المدينة المنورة وبمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج في المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

