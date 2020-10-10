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بالصور.. طلاب الروَّاد يستذكرون الإنجازات في الاحتفال باليوم الوطني

اكتسى الجميع باللون الأخضر رافعين الأعلام وصور الملك وولي العهد

احتفل طلاب مدارس الرواد التابعة لمكتب التعليم بالروضة باليوم الوطني، مستذكرين في فقراتهم أمن الوطن وإنجازاته.

وفي التفاصيل، اكتسى الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري بـ"الأخضر" خلال الاحتفال، معبِّرين عن حبهم وولائهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، ومباركين للوطن ذكرىتأسيس المملكة.

وانطلقت الفقرات المصاحبة للإذاعة الصباحية التي حملت عنوان "إنجازات الملك عبد العزيز طيب الله ثراه"، وأنشودة في حب الوطن، وكلمة عن أهمية دولة التوحيد

وعلى طريقتهم العفوية قدَّم الطلاب محمد بن أحمد الركبان ومهند الشهري ومشاري الشبانات من الصف الرابع، ومن الصف الخامس فيصل القصبي وفيصل البرقان ونايف وليد الحازمي ويوسف عمرو مقنص، لوحات جميلة تعبِّر عن الولاء العميق للوطن وقيادته.

ومن جانبه، عبَّر مدير المدارس وقائد المرحلة يوسف اللحيدان عن سعادته وغبطته بأجواء التفاعل الطلابي بيوم الوطن الكبير، وانتصار المؤسس على الفُرقة والنزاعات .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. طلاب الروَّاد يستذكرون الإنجازات في الاحتفال باليوم الوطني
سبق

احتفل طلاب مدارس الرواد التابعة لمكتب التعليم بالروضة باليوم الوطني، مستذكرين في فقراتهم أمن الوطن وإنجازاته.

وفي التفاصيل، اكتسى الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري بـ"الأخضر" خلال الاحتفال، معبِّرين عن حبهم وولائهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، ومباركين للوطن ذكرىتأسيس المملكة.

وانطلقت الفقرات المصاحبة للإذاعة الصباحية التي حملت عنوان "إنجازات الملك عبد العزيز طيب الله ثراه"، وأنشودة في حب الوطن، وكلمة عن أهمية دولة التوحيد

وعلى طريقتهم العفوية قدَّم الطلاب محمد بن أحمد الركبان ومهند الشهري ومشاري الشبانات من الصف الرابع، ومن الصف الخامس فيصل القصبي وفيصل البرقان ونايف وليد الحازمي ويوسف عمرو مقنص، لوحات جميلة تعبِّر عن الولاء العميق للوطن وقيادته.

ومن جانبه، عبَّر مدير المدارس وقائد المرحلة يوسف اللحيدان عن سعادته وغبطته بأجواء التفاعل الطلابي بيوم الوطن الكبير، وانتصار المؤسس على الفُرقة والنزاعات .

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:38 PM

بالصور.. طلاب الروَّاد يستذكرون الإنجازات في الاحتفال باليوم الوطني

اكتسى الجميع باللون الأخضر رافعين الأعلام وصور الملك وولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل طلاب مدارس الرواد التابعة لمكتب التعليم بالروضة باليوم الوطني، مستذكرين في فقراتهم أمن الوطن وإنجازاته.

وفي التفاصيل، اكتسى الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري بـ"الأخضر" خلال الاحتفال، معبِّرين عن حبهم وولائهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، ومباركين للوطن ذكرىتأسيس المملكة.

وانطلقت الفقرات المصاحبة للإذاعة الصباحية التي حملت عنوان "إنجازات الملك عبد العزيز طيب الله ثراه"، وأنشودة في حب الوطن، وكلمة عن أهمية دولة التوحيد

وعلى طريقتهم العفوية قدَّم الطلاب محمد بن أحمد الركبان ومهند الشهري ومشاري الشبانات من الصف الرابع، ومن الصف الخامس فيصل القصبي وفيصل البرقان ونايف وليد الحازمي ويوسف عمرو مقنص، لوحات جميلة تعبِّر عن الولاء العميق للوطن وقيادته.

ومن جانبه، عبَّر مدير المدارس وقائد المرحلة يوسف اللحيدان عن سعادته وغبطته بأجواء التفاعل الطلابي بيوم الوطن الكبير، وانتصار المؤسس على الفُرقة والنزاعات .

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