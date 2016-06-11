بالصور .. "طيارة" تطرح إنتاجها من الرطب في الأفلاج

قبل بقية النخيل بالمحافظة بـ20 يومًا

بدأت بعض أنواع النخيل "طيارة" في الأحمر 70 كم غربي الأفلاج بطرح إنتاجها من الرطب قبل بقية النخيل بالمحافظة بعشرين يومًا.

وقال المزارع "سلطان آل مطلق": إن هذا النوع من أنواع التمور التي تنتجها نخلة "الأمير" بمزارع الجويفاء بالأحمر، وهي دائماً أول ما تطرح إنتاجها من الرطب قبل نخيل المنطقة.

وأضاف "هذال بن ظافر آل دحيم" أحد المزارعين الذي يمتلك ذلك النوع من النخيل الملقب بنخلة "الأمير" طيارة أن هذه الأنواع من النخيل هي أول من تطرح إنتاجها من الرطب سنويًّا، وقبل بقية النخيل بالمحافظة بحوالي عشرين يومًا.