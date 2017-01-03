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بالصور.. عامان من الحزم والأمل.. سلمان بن عبدالعزيز نموذج فريد لرجل الدولة الناجح

أحد أهم الشخصيات الفاعلة والمؤثرة من أبناء الملك المؤسس الذين ازدان تاريخ المملكة بعطاءاتهم

تصوير/ فايز الزيادي: في حياة الأمم هناك قادة خلّدوا في ضمائر، ووجدان شعوبهم بما سطروه من إنجازات حاسمة على صفحات تاريخ نهضة بلدانهم، وانطلاقها في مختلف المجالات الحضارية.

 

وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- الذي نحتفي هذه الأيام بالذكرى الثانية لمبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية، هو أحد أولئك الرجال الذين ازدان تاريخ المملكة العربية السعودية بأعمالهم، وعطاءاتهم منذ التحاقه بالعمل الرسمي، وهو لا يزال في مرحلة مبكرة من حياته كنموذج فريد لرجل الدولة الناجح، وأحد أهم الشخصيات الفاعلة والمؤثرة من أبناء الملك عبدالعزيز من الأمراء الكبار الذين تولوا مسؤولية القيادة مبكراً في مرحلة حاسمة من تاريخنا الوطني الذي يزهو برجاله الأفذاذ.

 

"عدسة سبق" تروي بعضاً من حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- خلال عامين من الحزم والعزم والأمل، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة لملك يرعى الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. عامان من الحزم والأمل.. سلمان بن عبدالعزيز نموذج فريد لرجل الدولة الناجح
سبق

تصوير/ فايز الزيادي: في حياة الأمم هناك قادة خلّدوا في ضمائر، ووجدان شعوبهم بما سطروه من إنجازات حاسمة على صفحات تاريخ نهضة بلدانهم، وانطلاقها في مختلف المجالات الحضارية.

 

وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- الذي نحتفي هذه الأيام بالذكرى الثانية لمبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية، هو أحد أولئك الرجال الذين ازدان تاريخ المملكة العربية السعودية بأعمالهم، وعطاءاتهم منذ التحاقه بالعمل الرسمي، وهو لا يزال في مرحلة مبكرة من حياته كنموذج فريد لرجل الدولة الناجح، وأحد أهم الشخصيات الفاعلة والمؤثرة من أبناء الملك عبدالعزيز من الأمراء الكبار الذين تولوا مسؤولية القيادة مبكراً في مرحلة حاسمة من تاريخنا الوطني الذي يزهو برجاله الأفذاذ.

 

"عدسة سبق" تروي بعضاً من حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- خلال عامين من الحزم والعزم والأمل، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة لملك يرعى الحرمين الشريفين.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
11:43 AM
أحد أهم الشخصيات الفاعلة والمؤثرة من أبناء الملك المؤسس الذين ازدان تاريخ المملكة بعطاءاتهم

بالصور.. عامان من الحزم والأمل.. سلمان بن عبدالعزيز نموذج فريد لرجل الدولة الناجح

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شقران الرشيدي - الرياض
13
7,274

تصوير/ فايز الزيادي: في حياة الأمم هناك قادة خلّدوا في ضمائر، ووجدان شعوبهم بما سطروه من إنجازات حاسمة على صفحات تاريخ نهضة بلدانهم، وانطلاقها في مختلف المجالات الحضارية.

 

وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- الذي نحتفي هذه الأيام بالذكرى الثانية لمبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية، هو أحد أولئك الرجال الذين ازدان تاريخ المملكة العربية السعودية بأعمالهم، وعطاءاتهم منذ التحاقه بالعمل الرسمي، وهو لا يزال في مرحلة مبكرة من حياته كنموذج فريد لرجل الدولة الناجح، وأحد أهم الشخصيات الفاعلة والمؤثرة من أبناء الملك عبدالعزيز من الأمراء الكبار الذين تولوا مسؤولية القيادة مبكراً في مرحلة حاسمة من تاريخنا الوطني الذي يزهو برجاله الأفذاذ.

 

"عدسة سبق" تروي بعضاً من حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- خلال عامين من الحزم والعزم والأمل، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة لملك يرعى الحرمين الشريفين.

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