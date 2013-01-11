بالصور.. عزت للاعبي الأخضر: سنواصل لتحقيق الهدف المنشود

زار عادل محمد عزت، رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، مساء أمس مقر إقامة المنتخب السعودي في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وتناول وجبة العشاء برفقة البعثة، ثم اجتمع بلاعبي الأخضر، وأشاد في كلمته لهم بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية المواصلة للمضي قُدمًا لتحقيق الهدف المنشود الذي يتطلع الجميع لتحقيقه.



كما اجتمع عزت بالمدير الفني بيرت فان مارفيك، وتم النقاش في ملفات عدة، تخص مشوار المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

