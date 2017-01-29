بالصور.. فريق طبي يزيل ورماً يزن ٨ كجم لطفلة بمستشفى بريدة

تبلغ من العمر ١٣ عامًا وغادرت وحالتها مستقرة

تمكن الأطباء بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة ، من إنهاء معاناة طفلة من ورم على المبيض ، يزن قرابة ثمانية كيلوجرامات.

وأوضح مدير المستشفى الصيدلي حمد الشمري أن الطفلة تبلغ من العمر ١٣ عامًا وقد راجعت مؤخرًا المستشفى وتشكو من آلام في منطقة البطن حيث قام الفريق الطبي بالمستشفى ، بإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة فوق صوتية ورنين مغناطيسي حيث بينت الفحوصات الطبية وجود ورم يبلغ وزنه 8 كلم وكان حجمه 30×30 سم على المبيض.

وأشار الشمري بأنه نظرًا للحجم الكبير للورم استقر الرأي الطبي على اجراء عملية جراحية فتح للبطن وإزالة الورم مع الحفاظ على الأنبوب الثاني والمبيض الثاني الذي كان طبيعيًا ، وتكللت العملية بالنجاح ، لافتًا بأن الفريق المعالج حرص أن لا تؤثر العملية على حياة المريضة المستقبلية نظرًا لحساسية موقع الورم وحجمه الكبير.

وأكد الشمري أن المريضة غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة وعافية ، مشيدًا بأدوار الفريق الطبي الجراحي ممثلةً بالدكتور مأمون رجب ومساعده الدكتور حاتم الشربيني اللذين قاما بإجراء العملية.