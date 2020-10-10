بالصور.. لجنة المحكمين في المسابقة القرآنية الدولية تستمع إلى 23 متسابقاً في اليوم الثاني

في أجواء روحانية من المسجد الحرام.. بحضور "الخزيم"

استأنفت لجنة المحكمين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين أعمالها في اليوم الثاني على التوالي من المسجد الحرام، بحضور نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور: محمد بن ناصر آل خزيم.

حيث استمعت لجنة التحكيم إلى عشرة متسابقين في جلسة الاستماع الصباحية، وثلاثة عشر متسابقاً في الجلسة المسائية.

وتحظى قاعة الاستماع بحضور متميز من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورجال الإعلام، وزوار بيت الله الحرام، في أجواء عاطرة بأجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله تعالى.

الدورة العلمية الثانية

اختتمت الدورة العلمية الثانية في تنمية علوم القرآن الكريم، التي نظمتها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ضمن برامج مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين، واستمرت يومين.

وفي نهاية البرنامج التدريبي كرَّم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح المشاركين في الدورة، وعددهم اثنان وأربعون متدرباً، وتسلموا شهادات حضور ومشاركة من الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم.

قدم الدورة الدكتور: زهير بن هاشم ريالات، الأستاذ المساعد في قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقد تميزت الدورة بنقاشات علمية ثرية، وأطروحات لمسائل قرآنية، حيث تفاعل المتدربون مع برنامج الدورة ومفرداتها البحثية والتأملية في القرآن الكريم.

السديس يحتفي بالمتسابقين

واستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين، يوم الأحد الثامن عشر من محرم 1439هـ، يتقدمهم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور: منصور بن محمد السميح، ومشرفو وحدات المسابقة.

وقد رحبَّ معاليه بالمشاركين في المسابقة ببلاد الحرمين مؤكداً على شرف المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وحثَّ المتسابقين على ملازمة كتاب الله تعالى، والتمسك بأحكامه وآدابه وتعالميه الربانية، وأكَّد على حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله تتعالى، وتكريم أهله، وتشجيع حفظته من شتى بقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء تسلم المشاركون هدايا تذكارية.

حضر اللقاء مشرفو وحدات المسابقة، والمسؤولون في الرئاسة.

طلبة المدارس يحضرون جلسات الاستماع

استقبلت قاعة التصفيات النهائية في المسجد الحرام وفوداً طلابية يمثلون مدارس التعليم العام في العاصمة المقدسة، واستمع الطلاب إلى نماذج من تلاوات المتسابقين أمام لجنة المحكمين في المسجد الحرام.

وبعد ذلك انتقل الزوار إلى مقرِّ إقامة المتسابقين للاطلاع على المعرض المصاحب للمسابقة ، الذي اشتمل على مطبوعات الأمانة العامة للمسابقة، وصوراً تمثل تاريخ المسابقة.

رافق الطلاب أثناء جولتهم الميدانية مندوب من وحدة الاستقبال الذي أوضح للطلاب الخدمات والبرامج المقدمة للمتسابقين.

واختتمت الزيارة بالتقاط صورة جماعية، وقدمت لهم هدايا تذكارية، ومطبوعات المسابقة.