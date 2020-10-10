النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. لجنة المحكمين في المسابقة القرآنية الدولية تستمع إلى 23 متسابقاً في اليوم الثاني

في أجواء روحانية من المسجد الحرام.. بحضور "الخزيم"

استأنفت لجنة المحكمين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين أعمالها في اليوم الثاني على التوالي من المسجد الحرام، بحضور نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور: محمد بن ناصر آل خزيم.

حيث استمعت لجنة التحكيم إلى عشرة متسابقين في جلسة الاستماع الصباحية، وثلاثة عشر متسابقاً في الجلسة المسائية.

وتحظى قاعة الاستماع بحضور متميز من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورجال الإعلام، وزوار بيت الله الحرام، في أجواء عاطرة بأجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله تعالى.

الدورة العلمية الثانية

اختتمت الدورة العلمية الثانية في تنمية علوم القرآن الكريم، التي نظمتها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ضمن برامج مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين، واستمرت يومين.

وفي نهاية البرنامج التدريبي كرَّم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح المشاركين في الدورة، وعددهم اثنان وأربعون متدرباً، وتسلموا شهادات حضور ومشاركة من الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم.

قدم الدورة الدكتور: زهير بن هاشم ريالات، الأستاذ المساعد في قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقد تميزت الدورة بنقاشات علمية ثرية، وأطروحات لمسائل قرآنية، حيث تفاعل المتدربون مع برنامج الدورة ومفرداتها البحثية والتأملية في القرآن الكريم.

السديس يحتفي بالمتسابقين

واستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين، يوم الأحد الثامن عشر من محرم 1439هـ، يتقدمهم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور: منصور بن محمد السميح، ومشرفو وحدات المسابقة.

وقد رحبَّ معاليه بالمشاركين في المسابقة ببلاد الحرمين مؤكداً على شرف المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وحثَّ المتسابقين على ملازمة كتاب الله تعالى، والتمسك بأحكامه وآدابه وتعالميه الربانية، وأكَّد على حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله تتعالى، وتكريم أهله، وتشجيع حفظته من شتى بقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء تسلم المشاركون هدايا تذكارية.

حضر اللقاء مشرفو وحدات المسابقة، والمسؤولون في الرئاسة.

طلبة المدارس يحضرون جلسات الاستماع

استقبلت قاعة التصفيات النهائية في المسجد الحرام وفوداً طلابية يمثلون مدارس التعليم العام في العاصمة المقدسة، واستمع الطلاب إلى نماذج من تلاوات المتسابقين أمام لجنة المحكمين في المسجد الحرام.

وبعد ذلك انتقل الزوار إلى مقرِّ إقامة المتسابقين للاطلاع على المعرض المصاحب للمسابقة ، الذي اشتمل على مطبوعات الأمانة العامة للمسابقة، وصوراً تمثل تاريخ المسابقة.

رافق الطلاب أثناء جولتهم الميدانية مندوب من وحدة الاستقبال الذي أوضح للطلاب الخدمات والبرامج المقدمة للمتسابقين.

واختتمت الزيارة بالتقاط صورة جماعية، وقدمت لهم هدايا تذكارية، ومطبوعات المسابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. لجنة المحكمين في المسابقة القرآنية الدولية تستمع إلى 23 متسابقاً في اليوم الثاني
سبق

استأنفت لجنة المحكمين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين أعمالها في اليوم الثاني على التوالي من المسجد الحرام، بحضور نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور: محمد بن ناصر آل خزيم.

حيث استمعت لجنة التحكيم إلى عشرة متسابقين في جلسة الاستماع الصباحية، وثلاثة عشر متسابقاً في الجلسة المسائية.

وتحظى قاعة الاستماع بحضور متميز من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورجال الإعلام، وزوار بيت الله الحرام، في أجواء عاطرة بأجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله تعالى.

الدورة العلمية الثانية

اختتمت الدورة العلمية الثانية في تنمية علوم القرآن الكريم، التي نظمتها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ضمن برامج مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين، واستمرت يومين.

وفي نهاية البرنامج التدريبي كرَّم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح المشاركين في الدورة، وعددهم اثنان وأربعون متدرباً، وتسلموا شهادات حضور ومشاركة من الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم.

قدم الدورة الدكتور: زهير بن هاشم ريالات، الأستاذ المساعد في قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقد تميزت الدورة بنقاشات علمية ثرية، وأطروحات لمسائل قرآنية، حيث تفاعل المتدربون مع برنامج الدورة ومفرداتها البحثية والتأملية في القرآن الكريم.

السديس يحتفي بالمتسابقين

واستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين، يوم الأحد الثامن عشر من محرم 1439هـ، يتقدمهم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور: منصور بن محمد السميح، ومشرفو وحدات المسابقة.

وقد رحبَّ معاليه بالمشاركين في المسابقة ببلاد الحرمين مؤكداً على شرف المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وحثَّ المتسابقين على ملازمة كتاب الله تعالى، والتمسك بأحكامه وآدابه وتعالميه الربانية، وأكَّد على حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله تتعالى، وتكريم أهله، وتشجيع حفظته من شتى بقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء تسلم المشاركون هدايا تذكارية.

حضر اللقاء مشرفو وحدات المسابقة، والمسؤولون في الرئاسة.

طلبة المدارس يحضرون جلسات الاستماع

استقبلت قاعة التصفيات النهائية في المسجد الحرام وفوداً طلابية يمثلون مدارس التعليم العام في العاصمة المقدسة، واستمع الطلاب إلى نماذج من تلاوات المتسابقين أمام لجنة المحكمين في المسجد الحرام.

وبعد ذلك انتقل الزوار إلى مقرِّ إقامة المتسابقين للاطلاع على المعرض المصاحب للمسابقة ، الذي اشتمل على مطبوعات الأمانة العامة للمسابقة، وصوراً تمثل تاريخ المسابقة.

رافق الطلاب أثناء جولتهم الميدانية مندوب من وحدة الاستقبال الذي أوضح للطلاب الخدمات والبرامج المقدمة للمتسابقين.

واختتمت الزيارة بالتقاط صورة جماعية، وقدمت لهم هدايا تذكارية، ومطبوعات المسابقة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
02:59 PM

بالصور.. لجنة المحكمين في المسابقة القرآنية الدولية تستمع إلى 23 متسابقاً في اليوم الثاني

في أجواء روحانية من المسجد الحرام.. بحضور "الخزيم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,763

استأنفت لجنة المحكمين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين أعمالها في اليوم الثاني على التوالي من المسجد الحرام، بحضور نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور: محمد بن ناصر آل خزيم.

حيث استمعت لجنة التحكيم إلى عشرة متسابقين في جلسة الاستماع الصباحية، وثلاثة عشر متسابقاً في الجلسة المسائية.

وتحظى قاعة الاستماع بحضور متميز من المشاركين والمرافقين والضيوف، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورجال الإعلام، وزوار بيت الله الحرام، في أجواء عاطرة بأجمل الأصوات المتقنة لكتاب الله تعالى.

الدورة العلمية الثانية

اختتمت الدورة العلمية الثانية في تنمية علوم القرآن الكريم، التي نظمتها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ضمن برامج مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين، واستمرت يومين.

وفي نهاية البرنامج التدريبي كرَّم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح المشاركين في الدورة، وعددهم اثنان وأربعون متدرباً، وتسلموا شهادات حضور ومشاركة من الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم.

قدم الدورة الدكتور: زهير بن هاشم ريالات، الأستاذ المساعد في قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقد تميزت الدورة بنقاشات علمية ثرية، وأطروحات لمسائل قرآنية، حيث تفاعل المتدربون مع برنامج الدورة ومفرداتها البحثية والتأملية في القرآن الكريم.

السديس يحتفي بالمتسابقين

واستقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين، يوم الأحد الثامن عشر من محرم 1439هـ، يتقدمهم الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور: منصور بن محمد السميح، ومشرفو وحدات المسابقة.

وقد رحبَّ معاليه بالمشاركين في المسابقة ببلاد الحرمين مؤكداً على شرف المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وحثَّ المتسابقين على ملازمة كتاب الله تعالى، والتمسك بأحكامه وآدابه وتعالميه الربانية، وأكَّد على حرص المملكة وولاة أمرها على العناية بكتاب الله تتعالى، وتكريم أهله، وتشجيع حفظته من شتى بقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء تسلم المشاركون هدايا تذكارية.

حضر اللقاء مشرفو وحدات المسابقة، والمسؤولون في الرئاسة.

طلبة المدارس يحضرون جلسات الاستماع

استقبلت قاعة التصفيات النهائية في المسجد الحرام وفوداً طلابية يمثلون مدارس التعليم العام في العاصمة المقدسة، واستمع الطلاب إلى نماذج من تلاوات المتسابقين أمام لجنة المحكمين في المسجد الحرام.

وبعد ذلك انتقل الزوار إلى مقرِّ إقامة المتسابقين للاطلاع على المعرض المصاحب للمسابقة ، الذي اشتمل على مطبوعات الأمانة العامة للمسابقة، وصوراً تمثل تاريخ المسابقة.

رافق الطلاب أثناء جولتهم الميدانية مندوب من وحدة الاستقبال الذي أوضح للطلاب الخدمات والبرامج المقدمة للمتسابقين.

واختتمت الزيارة بالتقاط صورة جماعية، وقدمت لهم هدايا تذكارية، ومطبوعات المسابقة.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة