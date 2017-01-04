بالصور.. مآسي ضحايا "الكراتين" في إيران تتواصل وآخرهم رجل قطع الصقيع قدميه

اثنان توفيا برداً في "كرج" وغضب في مواقع التواصل بسبب "عائلة الخيمة البلاستيكية"

بعد أيام قليلة من انتشار تقرير مصور للفقراء الإيرانيين الذين يتخذون من المقابر ملجأ لهم في العاصمة الإيرانية طهران، الذي نشرته صحيفة "شهروند" الإيرانية، وعقب ما أفصحت عنه وزارة الصحة الإيرانية بإصدار قرار يخولها حقن الفقراء والمشردين في إيران بإبر خاصة للعقم ظهرت صور جديدة تكشف مدى المعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني في ظل حكومة "الملالي" تظهر إحداها رجلاً قُطعت كلتا رجليه بسبب نومه داخل الكراتين؛ نتيجة الصقيع في مدينة همدان -في ظاهرة تناولتها "سبق" في عدة تقارير سابقة- وعقب ذلك توفي رجل وامرأة كانا أيضاً ينامان في الكراتين؛ نتيجة شدة البرودة والصقيع بمدينة كرج، وأول أمس الاثنين أثارت قصة العائلة التي تسكن في خيمة بلاستيكية صخباً كبيراً في محافظة لرستان.

وتفصيلاً، ووفق ما نشره موقع "مجاهدي خلق" الإيراني فقد قُطعت كلتا رِجْلي مواطن كان ينام في الكراتين؛ نتيجة الصقيع في مدينة همدان، حيث كان يسكن مقابل شرطة الطريق بين مدينتي همدان وقزوين؛ بسبب عدم امتلاك ملجأ ومكان، وتعرضت كلتا رجليه لبرودة شديدة وصقيع ليؤكد فيما بعدُ مدير مستشفى بعثت في مدينة همدان "حميد كياني" أنه بسبب شدة الخسائر اضطر أطباء الجراحة في المستشفى إلى قطع كلتا رجليه يوم السبت 24 ديسمبر الماضي.

وفي قصة لا تقل بؤساً عن السابقة فقد لقي رجل وامرأة حتفهما بسبب الصقيع حيث كانا ينامان في الكراتين نتيجة شدة البرودة بمدينة كرج، حيث كانت قد أفادت تقارير واردة يوم 29 نوفمبر 2016 في منطقة سهرابية بمدينة كرج أن أهالي المنطقة عثروا على جثتين لامرأة ورجل ينامان في الكراتين، وتوفيا نتيجة شدة البرودة والصقيع. ونشرت صورة عن جثتي الضحيتين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأول أمس الاثنين 2 يناير2017 أثارت تفاصيل حياة عائلة تعيش تحت خيمة بلاستيكية صخباً كبيراً في محافظة لرستان، وانعكست في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعيش امرأة بالغة من العمر 36 سنة مع أطفالها الثلاثة بأعمار 2 و4 و8 سنوات تحت خيمة بلاستيكية في ظروف قاسية، واحتجز مسؤولو النظام الإيراني هذه الأم وأطفالها بإرسال عناصر القمع للبلدية وقوات الأمن الداخلي؛ خوفاً من أن يثير هذا الموضوع المشاكل وفق "مجاهدي خلق".

يُذكر أنه قبل أيام أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية خمسين فقيراً ومدمناً على المخدرات يعيشون في مقبرة بمدينة شهريار غرب العاصمة طهران، وهو ما تسبب في إثارة استياء شعبي واسع.

ونشرت صحيفة "شهروند" تقريراً مصوراً الثلاثاء 27 ديسمبر عن هؤلاء المهمشين الذين ينامون داخل قبور فارغة حُفرت سابقاً، فيما نقلت الصحيفة عن أحد المشردين قوله: "ألسنا بشراً؟ هل نحن غرباء؟ ألسنا إيرانيين؟".

وبحسب "فرانس برس" فقد بعث المخرج المعروف أصغر فرهادي رسالة إلى الرئيس حسن روحاني أعرب فيها عن شعوره بـ"الخزي" بعد أن انتشرت صور القبور وساكنيها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب "فرهادي" في الرسالة التي نُشرت الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي: "رأيت التقرير عن حياة رجال ونساء وأطفال في قبور داخل مقبرة قرب طهران، فامتلأ كياني بالخزي والحزن"، مضيفاً: "أريد أن أشارك هذا الخزي مع كل أولئك الذين تسلموا مسؤوليات" في البلاد.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً عن الأوضاع المأساوية للشعب الإيراني، حيث يعيش المشردون في كراتين في الشوارع، كما لجأت عائلات لبيع أطفالها الرضع في المستشفيات على المكشوف، بينما تبذر إيران أموالها في الشرق الأوسط لخلق فوضى طائفية.