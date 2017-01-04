بالصور.. مجاهدو نجران يطيحون بـ٣ مصانع للعرق المسكر

تديرها عمالة وافدة وتم تسليمهم لجهة الاختصاص

تمكنت دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين بمنطقة نجران، من القبض على عدد 3 مصانع لصناعة العرق المسكر في مواقع مختلفة بحي الحسينية والعريسة وصهبان، تديرها عمالة وافدة وذلك بعد مراقبة المواقع وجمع كافة الأدلة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين بمنطقة نجران "عامر آل عجيم" أن دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين بالمنطقة تمكنت من كشف عدد "3" مصانع لتصنيع العرق المسكر تصل الكمية المضبوطة بها لـ850 لترًا.

وأضاف "آل عجيم" أنه تم القبض على العمالة الأجنبية التي تمتهن التصنيع والترويج للمسكر، موكدًا أنه تم تسليم المقبوض عليهم برفقة المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات واﻹجراءات اللازمة.