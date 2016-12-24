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بالصور.. "مدني خميس مشيط" ينتشل جثة شاب غرق بـ"سد تندحة"

"العاصمي" يهيب بخطورة الاقتراب أو التنزه أو السباحة حول البحيرة

 انتشلت فرق الدفاع المدني بخميس مشيط جثة شاب توفي غرقاً في سد تندحة، أثناء ممارسته السباحة.
 
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد العاصمي إنه "في تمام الساعه ١٥:٣٨ من عصر هذا اليوم  السبت الموافق ٢٥/٣/١٤٣٨ ورد بلاغ لمركز  التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط، مفاده غرق شاب سعودي (٢٢ عامًا) أثناء تنزهه مع أصحابه عند سد تندحة، حيث غرق أثناء سباحته بمياه السد".
 
وأضاف: "باشرت فرق وغواصو الدفاع المدني أعمال البحث في محيط بحيرة السد في المكان المتوقع غرقه فيه، بعد مساءلة زملائه حول نقطة غرقه، وعليه تمكن الغواصون من العثور عليه بعمق حوالي 9 أمتار تقريباً، وجرى انتشال الجثمان، فيما تم تسليم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص". 
 
وأهاب "العاصمي" بخطورة الاقتراب أو التنزه حول البحيرة أو السباحة في مثل هذه المواقع، حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة؛ نظرًا لما تحتويه من مخاطر، مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص أو الإمساك به، ومن ثم غرقه، علاوة على ما تحويه من صخور شديده الانحدار والخطورة وأشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول، وتكون المياه قد طمرتها، مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية، متمنياً السلامة للجميع".
 
من جانبه، قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، اللواء صالح بن منسي الحارثي، تعازيه لذوي المتوفى، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.

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بالصور.. "مدني خميس مشيط" ينتشل جثة شاب غرق بـ"سد تندحة"
سبق

 انتشلت فرق الدفاع المدني بخميس مشيط جثة شاب توفي غرقاً في سد تندحة، أثناء ممارسته السباحة.
 
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد العاصمي إنه "في تمام الساعه ١٥:٣٨ من عصر هذا اليوم  السبت الموافق ٢٥/٣/١٤٣٨ ورد بلاغ لمركز  التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط، مفاده غرق شاب سعودي (٢٢ عامًا) أثناء تنزهه مع أصحابه عند سد تندحة، حيث غرق أثناء سباحته بمياه السد".
 
وأضاف: "باشرت فرق وغواصو الدفاع المدني أعمال البحث في محيط بحيرة السد في المكان المتوقع غرقه فيه، بعد مساءلة زملائه حول نقطة غرقه، وعليه تمكن الغواصون من العثور عليه بعمق حوالي 9 أمتار تقريباً، وجرى انتشال الجثمان، فيما تم تسليم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص". 
 
وأهاب "العاصمي" بخطورة الاقتراب أو التنزه حول البحيرة أو السباحة في مثل هذه المواقع، حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة؛ نظرًا لما تحتويه من مخاطر، مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص أو الإمساك به، ومن ثم غرقه، علاوة على ما تحويه من صخور شديده الانحدار والخطورة وأشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول، وتكون المياه قد طمرتها، مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية، متمنياً السلامة للجميع".
 
من جانبه، قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، اللواء صالح بن منسي الحارثي، تعازيه لذوي المتوفى، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
07:33 PM
"العاصمي" يهيب بخطورة الاقتراب أو التنزه أو السباحة حول البحيرة

بالصور.. "مدني خميس مشيط" ينتشل جثة شاب غرق بـ"سد تندحة"

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محمد الزهراني - خميس مشيط
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 انتشلت فرق الدفاع المدني بخميس مشيط جثة شاب توفي غرقاً في سد تندحة، أثناء ممارسته السباحة.
 
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد العاصمي إنه "في تمام الساعه ١٥:٣٨ من عصر هذا اليوم  السبت الموافق ٢٥/٣/١٤٣٨ ورد بلاغ لمركز  التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بخميس مشيط، مفاده غرق شاب سعودي (٢٢ عامًا) أثناء تنزهه مع أصحابه عند سد تندحة، حيث غرق أثناء سباحته بمياه السد".
 
وأضاف: "باشرت فرق وغواصو الدفاع المدني أعمال البحث في محيط بحيرة السد في المكان المتوقع غرقه فيه، بعد مساءلة زملائه حول نقطة غرقه، وعليه تمكن الغواصون من العثور عليه بعمق حوالي 9 أمتار تقريباً، وجرى انتشال الجثمان، فيما تم تسليم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص". 
 
وأهاب "العاصمي" بخطورة الاقتراب أو التنزه حول البحيرة أو السباحة في مثل هذه المواقع، حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة؛ نظرًا لما تحتويه من مخاطر، مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص أو الإمساك به، ومن ثم غرقه، علاوة على ما تحويه من صخور شديده الانحدار والخطورة وأشجار وشجيرات ونحوها جرفتها السيول، وتكون المياه قد طمرتها، مع ما يصحب السباحة في هذه المواقع من محاذير صحية، متمنياً السلامة للجميع".
 
من جانبه، قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، اللواء صالح بن منسي الحارثي، تعازيه لذوي المتوفى، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان.

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