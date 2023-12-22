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بالصور.. "مركز الملك سلمان الإغاثي" يقدم العلاج للنازحين من حلب

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

 قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخدمات الغذائية للأطفال والأمهات والرعاية الوقائية والعلاجية للفئات الأكثر ضعفًا من العائلات النازحة بمناطق مدينة حلب المحاصرة.

وتأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي ينفذه لعلاج حالات سوء التغذية والوقاية منها والرعاية للأمهات والأطفال في سبع مناطق سورية، بدءًا من مطلع شهر ديسمبر الجاري؛ حيث استكملت تجهيزات العيادات وطواقم العمل المدربة ضمن أربع محافظات متضررة داخل سوريا.

كما قام فريق العمل بتنفيذ خطة استجابة طارئة للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين المهجرين من مدينة حلب خلال الأيام السابقة، وما زال فريق العمل على أهبة الاستعداد في نقاط الإخلاء لاستقبال مجموعات جديدة من النازحين.
 

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بالصور.. "مركز الملك سلمان الإغاثي" يقدم العلاج للنازحين من حلب
سبق

 قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخدمات الغذائية للأطفال والأمهات والرعاية الوقائية والعلاجية للفئات الأكثر ضعفًا من العائلات النازحة بمناطق مدينة حلب المحاصرة.

وتأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي ينفذه لعلاج حالات سوء التغذية والوقاية منها والرعاية للأمهات والأطفال في سبع مناطق سورية، بدءًا من مطلع شهر ديسمبر الجاري؛ حيث استكملت تجهيزات العيادات وطواقم العمل المدربة ضمن أربع محافظات متضررة داخل سوريا.

كما قام فريق العمل بتنفيذ خطة استجابة طارئة للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين المهجرين من مدينة حلب خلال الأيام السابقة، وما زال فريق العمل على أهبة الاستعداد في نقاط الإخلاء لاستقبال مجموعات جديدة من النازحين.
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
09:03 PM
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

بالصور.. "مركز الملك سلمان الإغاثي" يقدم العلاج للنازحين من حلب

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
6,814

 قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخدمات الغذائية للأطفال والأمهات والرعاية الوقائية والعلاجية للفئات الأكثر ضعفًا من العائلات النازحة بمناطق مدينة حلب المحاصرة.

وتأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي ينفذه لعلاج حالات سوء التغذية والوقاية منها والرعاية للأمهات والأطفال في سبع مناطق سورية، بدءًا من مطلع شهر ديسمبر الجاري؛ حيث استكملت تجهيزات العيادات وطواقم العمل المدربة ضمن أربع محافظات متضررة داخل سوريا.

كما قام فريق العمل بتنفيذ خطة استجابة طارئة للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين المهجرين من مدينة حلب خلال الأيام السابقة، وما زال فريق العمل على أهبة الاستعداد في نقاط الإخلاء لاستقبال مجموعات جديدة من النازحين.
 

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