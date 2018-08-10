بالصور.. مهرجان العسل الدولي بالباحة يواصل فعالياته ويجذب الزوار‎

تقدم فيه أفضل منتجات النحل والغذاء الملكي والصمغ

تتواصل فعاليات مهرجان العسل الدولي العاشر بمنطقة الباحة، في ظل توافد الزوار من داخل المنطقة وخارجها، وسط عروض مختلف أنواع العسل ومنتجاته ومستلزمات صناعته.

وأبدى عدد من زوار المهرجان سعادتهم بإقامة المهرجان للسنة العاشرة على التوالي، مشيدين بالتنظيم وتنوع المعروضات والفعاليات، كما جذب مهرجان العسل الدولي في دورته العاشرة عدداً من السياح من خارج المنطقة، وذلك لزيارة مهرجان العسل والتعرف على الفعاليات والمعارض المشاركة بمهرجان العسل.

كما زار المهرجان وفود من دول عربية وأجنبية، حيث استمتع السياح بمشاهدة كافة المعارض المصاحبة للمهرجان، مشيدين بما شاهدوه من إنجازات في إقامة مثل هذه المهرجانات وتنوع الفعاليات الجاذبة للزوار التي تحقق من خلالها نجاح السياحة في المنطقة.

ويستهدف المهرجان مساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم بطريقة احترافية ويضمن لهم المردود المالي، كما يساعد المصطافين على شراء عسل من مصادر موثوقة.

وسيقدم النحالون ومنتجو العسل أفضل منتجات النحل من العسل والغذاء الملكي وصمغ النحل وحبوب اللقاح وشمع النحل، وتتنوع فعاليات المهرجان بين المسابقات والفنون التشكيلية بجانب العروض الترفيهية منها .