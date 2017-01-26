بالصور.. مواطن يتعرض لاختناق جراء حريق في منزله بينبع

ناتج عن عبث أطفال وتم السيطرة عليه لمنع انتشاره

تعرض مواطن بمحافظة ينبع إلى اختناق بسيط جراء حريق اندلع في منزله بحي ج 16 بالمحافظة، وتم إسعافه من قبل الهلال الأحمر في الموقع، فيما ترجع الأسباب أن يكون الحريق ناتجاً عن عبث أطفال، وبعد الانتهاء من أعمال الدفاع المدني تم تسليم الموقع إلى صاحبه.



وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينه المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع تبلغ عند الساعة ١٢:٣٣ من ظهر اليوم عن نشوب حريق في منزل في حي ج ١٦ بينبع البحر.



وأضاف الجهني: "على الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحريق في غرفة داخل شقة سكنية بالدور الثاني من عمارة مكونة من دورين، وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره.



وأردف: نتج عن الحادث تعرض مواطن إلى اختناق بسيط تم إعطاؤه العلاج اللازم من قبل الهلال الأحمر في الموقع، منوهاً بتضرر محتويات الغرفة من الأثاث وكذلك تضرر غرفتين مجاورتين من آثار دخان الحريق.



وأوضح "الجهني" أنه بالبحث عن سبب الحادث اتضح أن سبب الحادث يحتمل أن يكون ناتجاً عن عبث أطفال، وبعد الانتهاء من أعمال الدفاع المدني تم تسليم الموقع إلى صاحبه.