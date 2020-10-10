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بالصور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

استشهد خلال أدائه مهام عمله بنقطة حراسة خارجية تابعة لقصر السلام

نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - لأسرة الشهيد وكيل رقيب حمّاد المطيري ، الذي استشهد خلال أدائه مهام عمله بنقطة حراسة خارجية تابعة لقصر السلام بجدة ، بعد عملية إطلاق النار .

وكان نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض .

وأدى الصلاة معه قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان وعدد من كبار الضباط بالحرس الملكي .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزاءه في فقيد الوطن ، منوها بالشجاعة والبسالة التي يتحلى بها رجال الأمن جميع في الذود عن هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .

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بالصور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري
سبق

نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - لأسرة الشهيد وكيل رقيب حمّاد المطيري ، الذي استشهد خلال أدائه مهام عمله بنقطة حراسة خارجية تابعة لقصر السلام بجدة ، بعد عملية إطلاق النار .

وكان نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض .

وأدى الصلاة معه قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان وعدد من كبار الضباط بالحرس الملكي .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزاءه في فقيد الوطن ، منوها بالشجاعة والبسالة التي يتحلى بها رجال الأمن جميع في الذود عن هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
05:56 PM

بالصور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

استشهد خلال أدائه مهام عمله بنقطة حراسة خارجية تابعة لقصر السلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - لأسرة الشهيد وكيل رقيب حمّاد المطيري ، الذي استشهد خلال أدائه مهام عمله بنقطة حراسة خارجية تابعة لقصر السلام بجدة ، بعد عملية إطلاق النار .

وكان نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض .

وأدى الصلاة معه قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد بن صالح الحمدان وعدد من كبار الضباط بالحرس الملكي .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزاءه في فقيد الوطن ، منوها بالشجاعة والبسالة التي يتحلى بها رجال الأمن جميع في الذود عن هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .

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