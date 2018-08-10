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بالصور.. نزلاء "تأهيل ينبع" يزورون الطائف بعد تأدية العمرة

ضمن خطط البرامج والأنشطة للمركز لدمجهم بالمجتمع المحيط

قام نزلاء مركز التأهيل الشامل بينبع بأداء مناسك العمرة برفقة مشرف التمريض بالمنطقة ياسين عبدالحميد ومشرف البرامج والأنشطة بالمركز مساعد النني ومجموعة من منسوبي المركز وذلك ضمن خطط البرامج والأنشطة التي تُقام بجميع الفروع بمنطقة المدينة المنورة.

وفي التفاصيل، توجه منسوبو المركز بمرافقة النزلاء في زيارة لمحافظة الطائف، بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، وذلك للاستمتاع بالأجواء الجميلة متجولين بالحدائق والمنتزهات وهذا كله من أجل رسم الابتسامة على وجوههم ودمجهم بالمجتمع المحيط بهم.

ومن ناحية أخرى، تقدم المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي بخالص الشكر والتقدير لمدير المركز وللزملاء المرافقين لهم من خلال اتصاله الهاتفي مقدمًا لهم التهنئة على عملهم وجهدهم المميز تجاه الأبناء الأعزاء على قلوبنا جميعًا مثمنًا هذا العمل الإنساني الذين يقومون به داخل المركز وخارجه متمنيًا لهم العودة بالسلامة بإذن الله.

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بالصور.. نزلاء "تأهيل ينبع" يزورون الطائف بعد تأدية العمرة
سبق

قام نزلاء مركز التأهيل الشامل بينبع بأداء مناسك العمرة برفقة مشرف التمريض بالمنطقة ياسين عبدالحميد ومشرف البرامج والأنشطة بالمركز مساعد النني ومجموعة من منسوبي المركز وذلك ضمن خطط البرامج والأنشطة التي تُقام بجميع الفروع بمنطقة المدينة المنورة.

وفي التفاصيل، توجه منسوبو المركز بمرافقة النزلاء في زيارة لمحافظة الطائف، بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، وذلك للاستمتاع بالأجواء الجميلة متجولين بالحدائق والمنتزهات وهذا كله من أجل رسم الابتسامة على وجوههم ودمجهم بالمجتمع المحيط بهم.

ومن ناحية أخرى، تقدم المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي بخالص الشكر والتقدير لمدير المركز وللزملاء المرافقين لهم من خلال اتصاله الهاتفي مقدمًا لهم التهنئة على عملهم وجهدهم المميز تجاه الأبناء الأعزاء على قلوبنا جميعًا مثمنًا هذا العمل الإنساني الذين يقومون به داخل المركز وخارجه متمنيًا لهم العودة بالسلامة بإذن الله.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
10:28 PM

بالصور.. نزلاء "تأهيل ينبع" يزورون الطائف بعد تأدية العمرة

ضمن خطط البرامج والأنشطة للمركز لدمجهم بالمجتمع المحيط

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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قام نزلاء مركز التأهيل الشامل بينبع بأداء مناسك العمرة برفقة مشرف التمريض بالمنطقة ياسين عبدالحميد ومشرف البرامج والأنشطة بالمركز مساعد النني ومجموعة من منسوبي المركز وذلك ضمن خطط البرامج والأنشطة التي تُقام بجميع الفروع بمنطقة المدينة المنورة.

وفي التفاصيل، توجه منسوبو المركز بمرافقة النزلاء في زيارة لمحافظة الطائف، بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، وذلك للاستمتاع بالأجواء الجميلة متجولين بالحدائق والمنتزهات وهذا كله من أجل رسم الابتسامة على وجوههم ودمجهم بالمجتمع المحيط بهم.

ومن ناحية أخرى، تقدم المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي بخالص الشكر والتقدير لمدير المركز وللزملاء المرافقين لهم من خلال اتصاله الهاتفي مقدمًا لهم التهنئة على عملهم وجهدهم المميز تجاه الأبناء الأعزاء على قلوبنا جميعًا مثمنًا هذا العمل الإنساني الذين يقومون به داخل المركز وخارجه متمنيًا لهم العودة بالسلامة بإذن الله.

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