بالصور.. وكيل محافظة شرورة يُدشن حملة تطعيم شلل الأطفال

نُفذت لأول مرة في المجمعات التجارية

دشن وكيل محافظة شروره، عامر الصيعري، حملة تطعيم شلل الأطفال بالمحافظة، وذلك بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران، خالد عسيري، وبإشراف مباشر من مدير مستشفى شروره العام، عبدالله حجيل.



جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملة وللمرة الأولى في كبرى المجمعات التجارية بالمحافظة.