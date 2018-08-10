في لفتة أبوية حانية، قام أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتقبيل رأس اليتيم عبدالعزيز العامر، وكفكف دموعه؛ إذ أصابه الحزن لعدم مشاركته زملاءه في فقرات الحفل. وقد وثَّق عبد الله آل شجاع تلك اللحظات والأمير يحتضن الطفل، ويطلب منه التقاط صورة تذكارية عوضًا عن تلك المشاركة. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، الذي يجسِّد عطف ونُبل الأمير في رعاية هذه الفئة الغالية على المجتمع، كما أنه رسالة على عمق الرحمة والعطف بين القيادة ومواطنيها بمختلف فئاتهم ومستوياتهم.

بالفيديو .. أمير عسير يقبِّل رأس أحد الأيتام ويكفكف دموعه ظافر الشهري سبق 2017-08-09 في لفتة أبوية حانية، قام أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتقبيل رأس اليتيم عبدالعزيز العامر، وكفكف دموعه؛ إذ أصابه الحزن لعدم مشاركته زملاءه في فقرات الحفل. وقد وثَّق عبد الله آل شجاع تلك اللحظات والأمير يحتضن الطفل، ويطلب منه التقاط صورة تذكارية عوضًا عن تلك المشاركة.



وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، الذي يجسِّد عطف ونُبل الأمير في رعاية هذه الفئة الغالية على المجتمع، كما أنه رسالة على عمق الرحمة والعطف بين القيادة ومواطنيها بمختلف فئاتهم ومستوياتهم.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 01:05 AM

اخر تعديل 10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438 02:05 PM

بالفيديو .. أمير عسير يقبِّل رأس أحد الأيتام ويكفكف دموعه حزن لعدم مشاركته زملاءه في إحدى فقرات حفل





A A A





106 مشاركة

في لفتة أبوية حانية، قام أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتقبيل رأس اليتيم عبدالعزيز العامر، وكفكف دموعه؛ إذ أصابه الحزن لعدم مشاركته زملاءه في فقرات الحفل. وقد وثَّق عبد الله آل شجاع تلك اللحظات والأمير يحتضن الطفل، ويطلب منه التقاط صورة تذكارية عوضًا عن تلك المشاركة.



وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، الذي يجسِّد عطف ونُبل الأمير في رعاية هذه الفئة الغالية على المجتمع، كما أنه رسالة على عمق الرحمة والعطف بين القيادة ومواطنيها بمختلف فئاتهم ومستوياتهم.